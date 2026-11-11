MONTJOVET (qdn) «E’ andata abbastanza bene, abbiamo cotto tra i 70 e gli 80 chili di caldarroste». E’ il commento di Domenico Lavorgna della Pro Loco di Montjovet in merito alla festa di Halloween di sabato scorso, 31 ottobre, in località Berriat. Oltre alla castagnata, si sono svolte l’eliminatoria della battaglia delle capre organizzata dal Gruppo Allevatori Caprini di Montjovet in collaborazione con il Comitato Batailles de Chèvres di Perloz (si veda altro articolo correlato) e una serata in musica.
CASTAGNATA E HALLOWEEN A MONTJOVET
Redazione · Pubblicato il
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