VERRÈS (qdn) Lunedì prossimo, 9 novembre, a Verrès tornerà la Fiera del Bestiame, un appuntamento che celebra la storia, le radici e il legame del territorio con il mondo agricolo e le sue tradizioni. Una giornata dedicata all’agricoltura, all’allevamento e ai prodotti locali, con il mercato del bestiame, un’area espositiva di attrezzi e prodotti agricoli, momenti di animazione per le scuole e la tradizionale premiazione dell’animale più bello da parte degli alunni. Non mancherà un servizio bar. L’appuntamento è al piazzale Grand Roc a partir dalle 9.
Fiera del Bestiame lunedì a Verrès
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