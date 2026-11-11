AYAS (qdn) La Biblioteca di Ayas propone una serie di laboratori di arte e creatività. Il prossimo appuntamento è per lunedì 16 novembre dalle 16.30 alle 18 all’Espace Ayas di Antagnod: l’iniziativa “Verso il solstizio” permetterà di creare lanterne artigianali. Venerdì 27 novembre – nello stesso luogo e alla medesima ora – si svolgerà invece il laboratorio “Quanto manca a Natale?” dedicato alle creazioni natalizie. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0125 304060 o scrivere a biblioteca@comune.ayas.ao.it.