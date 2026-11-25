VERRÈS (qdn) L’Istituzione scolastica “Luigi Barone” apre le porte alle famiglie e ai futuri studenti per il tradizionale Open Day, in programma lunedì prossimo, 23 novembre, alle 17. Durante l’incontro, il dirigente scolastico, gli insegnanti e gli alunni accompagneranno i visitatori alla scoperta degli spazi dell’istituto e illustreranno l’intera offerta formativa. Sarà l’occasione per conoscere da vicino le numerose iniziative didattiche ed extracurricolari che caratterizzano la scuola. L’invito è rivolto a tutti i genitori e i ragazzi interessati a conoscere l’ambiente educativo e le opportunità offerte dall’istituto in vista delle prossime iscrizioni. Per maggiori dettagli sull’evento e sull’offerta didattica, è possibile consultare il sito ufficiale della scuola all’indirizzo www.luigibarone.it.
Open Day all’Istituzione scolastica “Luigi Barone”
Redazione · Pubblicato il
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