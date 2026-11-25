VERRÈS (qdn) Si è tenuta mercoledì scorso, 18 novembre, al Ristorante Due Valli, la seconda gara della Belote della Rocca, torneo organizzato dall’associazione Blagueurs de Verrès. Tra i 34 partecipanti, hanno vinto Marco Varisellaz e Arturo Vercellin con secondi Luca Bruni e Loris Prola e terze le coppie formate da Franco Pascarella con Gualtiero Macinato e da Matilde Da Ros con Luca Miope. La prima gara – disputatasi venerdì 13 novembre al Bar des Salasses – aveva visto la vittoria di Alessandro Bevilacqua e Loris Prola con secondi Ivan Bee e Francesco Vergano. L’ultima “batteria di qualificazione” è in programma venerdì prossimo, 27 novembre, al Ristorante La Tour con possibilità di cenare prima del torneo e iscrizioni entro le 20.30. La finale si disputerà lunedì 7 dicembre alla Trattoria Omens alle 20.30 (anche in questo caso con la possibilità di cenare prima del torneo). Alla finale si qualificano i primi 32 classificati, con i finalisti delle varie tappe già ammessi in automatico.