Marché au Fort: enogastronomia valdostana in vetrina

BARD (qdn) Sono 75 le aziende che si presentano al pubblico oggi e domani, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione della 22esima edizione del Marché au Fort, la manifestazione di Bard con protagonista l’enogastronomia valdostana organizzata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, in collaborazione con la Chambre valdôtaine, l’Associazione Forte di Bard e il Comune di Bard. La proposta comprende carni e salumi, prodotti lattiero-caseari bovini e caprini, prodotti ortofrutticoli, erbe officinali, prodotti da forno, miele e derivati, confetture, vini, liquori, birra, distillati, sidro, succhi, aceti e prodotti di cosmesi. Una presenza articolata che racconta la varietà delle produzioni valdostane.

Accanto alle aziende rossonere saranno presenti alcune realtà ospiti. Il Comune di Cortemilia porterà a Bard i prodotti a base di Nocciola Piemonte Igp, nell’ambito della collaborazione avviata con l’Assessorato e consolidata dopo la partecipazione della Valle d’Aosta alla Fiera nazionale della Nocciola dello scorso agosto. Dalla Liguria sarà presente l’Azienda Agricola Novaro Nicola di Imperia, con prodotti locali e pesto realizzato con Basilico Genovese Dop. Ci saranno inoltre l’Associazione Valdostana Olivicoltori di Donnas e il Parco Naturale Mont Avic.

In entrambe le giornate – alle 11.30, 14.30 e 16 – l’Assessorato dell’Agricoltura, in collaborazione con l’Ais e l’Arev, propone degustazioni gratuite di prodotti del territorio in abbinamento ai vini Doc Valle d’Aosta. La partecipazione è gratuita, con prenotazione in loco al punto informativo davanti al Municipio.

Torna anche l’iniziativa “Sapori valdostani offerti dalla Chambre”, promossa dalla Chambre valdôtaine per incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici del territorio. I visitatori che completano l’apposita Tessera Punti, disponibile ai desk informativi della Chambre, possono usufruire di un Buono Prodotti del valore di 10 euro ogni 70 euro di spesa effettuata al Marché. Il buono può essere utilizzato presso un unico espositore.

Marché au Fort è anche un appuntamento pensato per le famiglie, con diverse attività dedicate ai bambini e il coinvolgimento di realtà che operano nella promozione della cultura e della conoscenza del territorio. La Maison des Anciens Remèdes propne oggi, sabato, “Piccoli erboristi… all’opera!”, un laboratorio nel quale i bambini possono sperimentare la realizzazione di un dentifricio naturale e portare a casa la propria creazione. Il Forte di Bard organizza invece il laboratorio “Il mercato dell’arte – Crea la tua borsa per fare la spesa al Marché”, gratuito e senza prenotazione sabato e domenica dalle 14 alle 17.

Anche la Maison des Artistes di Bard è protagonista con gli spettacoli teatrali per famiglie della compagnia Palinodie: sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30 viene proposto “Cappuccetto rosso e il pan ner”, mentre domenica alle 17 sarà la volta di !Fulminata!, spettacolo di Annagaia Marchioro, con la regia di Teresa Mannino, nell’ambito del Festival d’Autunno. Oggi, sabato, alle 17 si tiene pure il workshop “Realizza la tua candela con cera naturale” a cura di Sara Lisa Cuffari, per conoscere i segreti della cera d’api e realizzare un prodotto profumato da portare a casa.

Il Gal Valle d’Aosta proporrà per tutta la giornata di domenica attività ludiche nel proprio stand e la caccia al tesoro “Alla ricerca del prodotto perduto”, in programma alle 11.30 e alle 15. E’ inoltre disponibile un help desk informativo dedicato al Bando PIF – Progetti Integrati di Filiera.

Non mancano musica, animazioni e momenti dedicati alla scoperta del territorio. Il programma comprende 2 itinerari naturalistici organizzati dal Forte di Bard. Oggi, sabato, viene proposto “Le Goye di Hône”, con partenza dal Municipio di Bard e arrivo alle Goye del torrente Ayasse, mentre domenica l’itinerario “Il territorio e le sue tradizioni” accompagnerà i partecipanti da Bard fino al borgo di Donnas e alla Sagra della Castagna. Il Forte organizzerà inoltre visite guidate alla scoperta della storia, dell’architettura e dei sotterranei della fortezza. Gli itinerari naturalistici sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@fortedibard.it o chiamando lo 0125 833811.

L’accesso al Forte di Bard sarà gratuito nelle giornate della manifestazione, mentre resterà a pagamento l’ingresso a musei e mostre secondo le abituali tariffe.

L’apertura ufficiale della 22esima edizione è prevista oggi, sabato, alle 9.30, con la partecipazione dei gruppi folkloristici I Fiour di Moun di Lillianes e La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans di Aosta, insieme alla Compagnia del Coniglio, che propone musica medievale itinerante. La Compagnia sarà presente anche domenica, mentre il Gruppo sbandieratori del Palio di Asti animerà il borgo e il Forte di Bard con esibizioni e spettacoli nella piazza d’Armi alle 12 e alle 15.

I parcheggi e le navette

In considerazione dei lavori in corso sul ponte sulla Dora Baltea, a Hône, si consiglia ai visitatori di raggiungere la manifestazione utilizzando i parcheggi periferici predisposti lungo la Statale 26, evitando, se possibile, di arrivare a Bard in automobile. Nel vicino Comune di Hône sono disponibili diverse aree di parcheggio, dalle quali è possibile raggiungere a piedi il Marché au Fort. È inoltre disponibile un’area camper a pagamento.

I parcheggi disponibili sono: Bard – Viadotto; Donnas – Area Ferrero, Crestella e Stazione ferroviaria; Pont-Saint-Martin – Area industriale. Dalle aree di sosta sarà attivo un servizio navetta gratuito per raggiungere l’area della manifestazione a Bard sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.30.