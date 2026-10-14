Donnas: dopo l’uva tocca alla castagna

DONNAS (qdn) Si è conclusa con le consuete premiazioni domenica scorsa, 4 ottobre, la riuscita 70esima edizione della Sagra dell’Uva di Donnas. A conquistare l’ambito Grappolo d’Oro è stato Denny Marina che con la sua azienda “Domaine Chenuil” ha occupato i primi 2 gradini del podio dedicato alle migliori uve nebbiolo. Seguono al terzo posto le Caves Coopératives de Donnas, al quarto Vittorio Costabloz, al quinto Attilia Crétaz, al sesto Alberto Bonin, al settimo Alessandro Nicco, all’ottavo Noè Jaccod, al nono Claudio Dalle e al decimo Renzo Bosonetto.

Per quanto riguarda le uve rosse, prima posizione per Andrea Bonin (vincitore del Grappolo d’Oro per le uve nebbiolo nel 2025), seconda per suo papà Dino Bonin, terza per l’azienda Chateau Vieux, quarta per Mirco Bosonin e quinta per Claudio Porté.

Nella classifica relativa alle uve bianche primo posto per Noè Jaccod davanti a Erminio Nicco (secondo), l’azienda Agri Mont (terza), l’ex sindaco di Donnas Amedeo Follioley (quarto) e Nicole Follioley (quinta).

Renato Vallomy ha conquistato l’edizione 2026 del premio per la viticoltura eroica.

Sagra della Castagna nel vivo

A Donnas i festeggiamenti proseguono senza tregua. Dopo la Sagra dell’Uva tocca infatti alla 54esima Sagra della Castagna che ha preso il via ieri, venerdì 9 ottobre, con la cena bavarese e la musica della Dolomiten Bier Band, ingresso libero.

Oggi, sabato 10 ottobre, dalle 17.30 tocca al “ConcertDonnas 50” in collaborazione con la Banda musicale di Donnas che proseguirà fino a tarda sera (si veda altro articolo a destra). Dalle 19 cena American Style. Domani, domenica 11 ottobre alle 10.30 camminata metabolica in vigna, lezione gratuita, prenotazione obbligatoria telefonando al 348 3205080. Alle 12 apertura del ristorante con menu tipico valdostano, dalle 14 distribuzione di caldarroste cotte dai caldarrostai della Pro Loco e la gara di mendaye: competizione di cottura di castagne aperta a tutti (iscrizione sul posto dalle 13 alle 13.30). Alle 17 le premiazioni della gara con assegnazione della Castagna d’Oro.