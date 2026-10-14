14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Donnas: dopo l’uva tocca alla castagna

Redazione Pubblicato il

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DONNAS (qdn) Si è conclusa con le consuete premiazioni domenica scorsa, 4 ottobre, la riuscita 70esima edizione della Sagra dell’Uva di Donnas. A conquistare l’ambito Grappolo d’Oro è stato Denny Marina che con la sua azienda “Domaine Chenuil” ha occupato i primi 2 gradini del podio dedicato alle migliori uve nebbiolo. Seguono al terzo posto le Caves Coopératives de Donnas, al quarto Vittorio Costabloz, al quinto Attilia Crétaz, al sesto Alberto Bonin, al settimo Alessandro Nicco, all’ottavo Noè Jaccod, al nono Claudio Dalle e al decimo Renzo Bosonetto.

Per quanto riguarda le uve rosse, prima posizione per Andrea Bonin (vincitore del Grappolo d’Oro per le uve nebbiolo nel 2025), seconda per suo papà Dino Bonin, terza per l’azienda Chateau Vieux, quarta per Mirco Bosonin e quinta per Claudio Porté.

Nella classifica relativa alle uve bianche primo posto per Noè Jaccod davanti a Erminio Nicco (secondo), l’azienda Agri Mont (terza), l’ex sindaco di Donnas Amedeo Follioley (quarto) e Nicole Follioley (quinta).

Renato Vallomy ha conquistato l’edizione 2026 del premio per la viticoltura eroica.

Sagra della Castagna nel vivo

A Donnas i festeggiamenti proseguono senza tregua. Dopo la Sagra dell’Uva tocca infatti alla 54esima Sagra della Castagna che ha preso il via ieri, venerdì 9 ottobre, con la cena bavarese e la musica della Dolomiten Bier Band, ingresso libero.

Oggi, sabato 10 ottobre, dalle 17.30 tocca al “ConcertDonnas 50” in collaborazione con la Banda musicale di Donnas che proseguirà fino a tarda sera (si veda altro articolo a destra). Dalle 19 cena American Style. Domani, domenica 11 ottobre alle 10.30 camminata metabolica in vigna, lezione gratuita, prenotazione obbligatoria telefonando al 348 3205080. Alle 12 apertura del ristorante con menu tipico valdostano, dalle 14 distribuzione di caldarroste cotte dai caldarrostai della Pro Loco e la gara di mendaye: competizione di cottura di castagne aperta a tutti (iscrizione sul posto dalle 13 alle 13.30). Alle 17 le premiazioni della gara con assegnazione della Castagna d’Oro.

Ingrandisci la foto: La premiazione con il Grappolo d’Oro per le migliori uve nebbiolo: da sinistra il sindaco di Donnas Matteo Bosonin, gli assessori regionali Giulio Grosjacques e Speranza Girod, Denny Marina, l’assessore regionale Luigi Bertschy, i consiglieri regionali Laurent Viérin e Michel Martinet, la vice sindaca di Pont-Saint-Martin Martine Peretto, il presidente delle Caves Coopérative de Donnas Alessandro Jans e il sindaco di Carema Fabio Peretto
La premiazione con il Grappolo d’Oro per le migliori uve nebbiolo: da sinistra il sindaco di Donnas Matteo Bosonin, gli assessori regionali Giulio Grosjacques e Speranza Girod, Denny Marina, l’assessore regionale Luigi Bertschy, i consiglieri regionali Laurent Viérin e Michel Martinet, la vice sindaca di Pont-Saint-Martin Martine Peretto, il presidente delle Caves Coopérative de Donnas Alessandro Jans e il sindaco di Carema Fabio Peretto
Ingrandisci la foto: Oltre a premiare i vincitori del concorso dedicato alle migliori uve, a Donnas gli assessori regionali Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques e il consigliere segretario Laurent Viérin hanno partecipato a un simpatico gioco organizzato dai coscritti vincendo un cestino di dolci che hanno poi condiviso con i loro colleghi in Consiglio Valle
Oltre a premiare i vincitori del concorso dedicato alle migliori uve, a Donnas gli assessori regionali Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques e il consigliere segretario Laurent Viérin hanno partecipato a un simpatico gioco organizzato dai coscritti vincendo un cestino di dolci che hanno poi condiviso con i loro colleghi in Consiglio Valle

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