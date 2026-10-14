Elezioni ad Ayas, due donne per la fusciacca. Il sindaco uscente non ha sciolto la riserva

AYAS (mes) Si profila una sfida tutta al femminile per le prossime elezioni comunali in programma domenica 15 novembre a Ayas. Dovrebbe essere questo lo scenario, anche se i giochi non sono ancora conclusi e tutti sembrano voler attendere gli ultimi giorni per scoprire le carte. La presentazione delle liste è stata fissata dalle 8 di venerdì 16 ottobre alle 12 di sabato 17 ottobre e a questo punto è probabile che tutti aspetteranno l’ultimo minuto. Non si sbilanciano il sindaco uscente Alex Brunod e anche l’assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Obert. «Ci prendiamo questi ultimi giorni per decidere cosa fare» affermano entrambi. Una scelta magari anche dettata dal fatto che nei giorni scorsi in paese circolavano le voci di alcune defezioni in seno all’attuale maggioranza, quella di Annalisa Obert – assessora a Territorio, Ambiente Urbanistica e Agricoltura – e di Corinne Favre, assessora al Turismo.

Le liste finora certe sono quindi due: quella di Elena Becquet, che lavora nel settore della ricettività ed è presidente del Consorzio turistico Val d’Ayas Monterosa, e quella di Lorenza Collé, anche lei impegnata nel settore turistico e nota soprattutto per le sue battaglie sui temi ambientali. «Abbiamo avuto un incontro giovedì sera e abbiamo deciso di comune accordo di non svelare i nomi dei candidati fino alla presentazione delle liste venerdì 16 ottobre in Comune» dichiara Elena Becquet. Nei giorni scorsi, l’operatrice turistica aveva anticipato che il suo gruppo è composto da persone di età diverse, con una buona presenza di giovani. Tra le priorità indicate ci sono la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale e la riorganizzazione di alcune attività, in particolare, il turismo, intervenendo sulla distribuzione dei flussi attraverso la destagionalizzazione, per aumentare l’attrattività di Ayas anche nei periodi di minore affluenza. La composizione della squadra è inoltre legata alle professionalità dei candidati, in modo da valorizzare tutte le competenze.

Al lavoro anche la lista guidata da Lorenza Collé. Pure in questo caso, tra i candidati ci sarebbero persone di diversa età ed esperienza, compresi alcuni giovani. Lorenza Collé è segretaria dell’associazione Ripartire dalle Cime Bianche ed è stata in passato presidente del Consorzio turistico Val d’Ayas. La sua famiglia è da tempo attiva nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Il figlio Jean-Claude Maresca gestisce la struttura ricettiva L’Aroula, nel villaggio di Cunéaz, mentre la figlia Dominique Maresca si occupa del Ristorante Le Petit Coq, a Champoluc.