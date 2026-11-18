PERLOZ (qdn) L’associazione Valle d’Aosta Futura ha organizzato domenica scorsa, 8 novembre, una gita alla scoperta di Perloz. Prima tappa sono stati la chiesa parrocchiale e il suo tesoro: i partecipanti sono stati accolti dal parroco don Claudio Perruchon e da Yvette Bonin e Maria Barbero che li hanno poi accompagnati al Santuario di Notre-Dame-de-la-Garde. «Yvette e Maria, operose anime dedite alla salvaguardia del patrimonio culturale di Perloz, ci hanno assicurato una calorosa accoglienza e ci hanno raccontato come hanno operato al fine di preservare il Santuario. – spiega Adriana Viérin – Hanno poi illustrato i progetti futuri finalizzati al restauro della casa del pellegrino e dello splendido ciclo dei Misteri che si trova di fronte all’ingresso del Santuario. La visita è proseguita nel borgo storico che riserva mille sorprese, tra cui un torchio gigantesco del XVI secolo, straordinaria testimonianza della cultura locale. Dopo un delizioso pranzo al Vea Bistrot, siamo poi arrivati al villaggio di Chemp, accolti dal suo custode, lo scultore Giuseppe Bettoni che ci ha fatto vedere in anteprima gli ultimi suoi lavori. Perloz, comune troppo poco conosciuto, anche dai valdostani, riserva molti tesori e splendide sorprese. Ci torneremo sicuramente per completare la visita!».