ARNAD (qdn) Le celebrazioni per la festa patronale dedicata a San Martino a Arnad si sono svolte domenica scorsa, 8 novembre. Dopo la Messa celebrata da don Ugo Nicco, al pomeriggio si è tenuta una gara di torte con la premiazione di quella più bella di Marina Janin, di quella salata di Simona Danna e di quella dolce di Ethel Bonin (con al secondo posto Cristina Passarello e al terzo Matteo Ferrarotti). La giuria era formata da Corinne Challancin della Pasticceria Golose Emozioni, Alain Joly, Gabriella Rolland, Donata Romaniello e Thérèse Joly. L’associazione Vtt Arnad ha proposto anche una gara di “tzarette” che si è conclusa con la vittoria della coppia formata da Andrea Konusur e Denis Péaquin con secondi Riccardo Praduroux e Federico Broglia e terzi Igor Arvat e Riccardo Salvarani. Il pomeriggio, che ha avuto una bella partecipazione e si è svolto nel nuovo salone polivalente di località La Keya, è stato allietato dalle note della Banda musicale e dei Pifferi e Tamburi di Arnad, dalle caldarroste cucinate dagli Alpini e dal servizio bar curato dall’associazione Vtt. In serata si è infine tenuto un divertente spettacolo della Compagnì dou Beufet.
TANTA ALLEGRIA E UNA GARA DI TORTE PER LA FESTA PATRONALE
Redazione · Pubblicato il
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