I bambini di Charvensod alla scoperta del Municipio. Primo incontro per la Consulta Comunale dei Ragazzi

CHARVENSOD (qdn) Nel pomeriggio di giovedì scorso, 5 novembre, si è svolto il primo incontro dell’anno della Consulta Comunale dei Ragazzi di Charvensod, che riunisce tutti gli alunni delle classi quarte e quinte delle 2 scuole del territorio e tornerà a riunirsi in altri 2 appuntamenti nel corso dell’anno. È stata un’occasione, per loro, per conoscere da vicino il Comune e la macchina amministrativa, entrare nei suoi uffici, capire chi prende le decisioni e come si gestisce un paese (foto). La Consulta Comunale dei Ragazzi nasce infatti con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla vita civica, aiutandoli a conoscere il funzionamento dell’Amministrazione e i propri diritti e doveri, ma anche a sviluppare capacità di partecipazione, confronto ed espressione delle proprie idee.

Accolti dai membri della Consulta Lucrezia Mammoliti, presidente del Consiglio comunale, Francesca Lucianaz, assessora all’Istruzione, Michelle Impérial, rappresentante della minoranza, e Sophie Perret, rappresentante della maggioranza, a cui si è aggiunta l’assessora Ilaria Linty, i 34 ragazzi e ragazze hanno fatto accesso nella sala consiliare, dove sono stati illustrati loro il ruolo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio e il funzionamento della stessa Consulta, e hanno anche visitato la Sala Giunta e l’Ufficio del Sindaco.

A seguire, i giovani partecipanti hanno visitato i diversi uffici del Comune, incontrando il personale amministrativo e scoprendo concretamente quali attività vengono svolte e quali servizi vengono garantiti quotidianamente ai cittadini, ponendo domande per conoscere meglio nello specifico le diverse funzioni. Ai ragazzi è stato dato un “passaporto” da compilare con gli uffici visitati, le mansioni di ognuno e le persone incontrate. «Siamo molto soddisfatti di questo primo incontro, che ha toccato tutti gli obiettivi della Consulta Comunale dei Ragazzi. – dice la consigliera Sophie Perret – Soprattutto è stato molto bello vedere la partecipazione, l’entusiasmo e l’interesse dei ragazzi da una parte, e l’adesione dei dipendenti comunali dall’altra, che si sono preparati in anticipo proponendo giochi, documenti storici, dibattito, per stimolare l’interesse dei ragazzi e renderli partecipi della vita del loro Comune».