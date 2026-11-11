Ayas, una settimana al voto per le Comunali L’appello delle due candidate sindache

AYAS (mes) Manca poco più di una settimana all’appuntamento elettorale che domenica prossima, 15 novembre, porterà alle urne i circa 1.300 abitanti di Ayas. Per la prima volta nella storia del paese, si sfideranno 2 donne, Lorenza Collé e Elena Becquet. A loro la parola per spiegare ai cittadini perché dare loro fiducia.

«Innanzitutto invito gli elettori di Ayas ad andare a votare. – dice Lorenza Collé, ex imprenditrice nel settore turistico, alla guida della lista “Ripartire da Ayas” – Nell’ultima consiliatura c’è stata una sola lista. Questa volta saranno 2, e credo che sia una buona notizia per tutti: torneremo a confrontarci sulle cose che riguardano la vita della nostra comunità. C’è anche una novità che segna un momento storico per Ayas: per la prima volta 2 donne si candidano a sindaca. È con spirito di servizio e responsabilità che, insieme alla mia squadra, proponiamo interventi concreti: aiutare i giovani che vogliono qui la prima casa, recuperando gli edifici esistenti; curare villaggi e sentieri; realizzare un parcheggio all’ingresso del paese con una navetta per ridurre il traffico e le code; rendere sicuri i pedoni costruendo marciapiedi nelle zone sensibili; valorizzare il Mulino di Pilaz come luogo della memoria; creare uno spazio d’incontro per giovani e anziani. Vogliamo fare progredire Ayas senza nuove costruzioni né opere inutili come la funivia delle Cime Bianche. Al suo posto proponiamo di realizzare un Parco naturale che è anche un modo per restare fedeli a ciò che ci ha insegnato l’esperienza storica della Consorteria: certi beni sono di tutti e vanno conservati per chi verrà. Occorre essere socialmente responsabili».

«In montagna la crisi ambientale è già visibile: i ghiacciai arretrano e gli inverni portano sempre meno neve. – aggiunge Lorenza Collé – Destinare quasi 200 milioni di euro alla costruzione di una nuova funivia, mentre in Valle servono investimenti nella sanità, nella scuola e nei trasporti, significa trascurare beni essenziali. Essere responsabili vuol dire usare le risorse pubbliche per migliorare la vita di tutte le persone e tutelare il territorio. Credo che Ayas possa scegliere questa strada e vorrei percorrerla insieme a tutta la comunità».

«“La nostra lista “Ayas pè oùei è pè demàn” concentra la sua attenzione sulla persona. – spiega la candidata sindaca Elena Becquet, albergatrice – La persona che vive qui, che vi è nata, che ha scelto di rimanerci, che trascorre le sue vacanze, che cura il territorio con le sue attività agricole, che va a scuola, che necessita di assistenza medica, che vive la sua pensione, o che, per via della sua giovane età, sta cercando un motivo per rimanere. Politiche giovanili, assistenza sociale, rivalutazione del patrimonio edilizio comunale, viabilità, gestione quotidiana del territorio, collegamento Ayas-Valtournenche, tutela delle risorse idriche, tradizione e cultura, continuità nei progetti avviati: sono questi i punti chiave del nostro programma. Siamo pronti ad accettare la sfida di amministrare il Comune, ben consapevoli delle difficoltà che comporta: a partire dalla conformazione geografica del territorio: 130 chilometri quadrati di superficie, 32 villaggi dove complessivamente vivono 1.360 residenti. L’organizzazione dei servizi e delle utenze deve tenere conto della dispersione dei cittadini residenti e dei flussi turistici che in alcuni momenti dell’anno superano le 16mila presenze. Durante questi mesi abbiamo incontrato tante persone e ognuna ci ha dato degli spunti per ragionare su cosa dovremo fare. Ascolto e comunicazione saranno i nostri strumenti di lavoro. Le piccole attenzioni generano grandi risultati così come i piccoli passi portano lontano. Il nostro territorio è casa nostra e, per renderla bella ed accogliente, è tanto importante avere le piccole attenzioni quotidiane quanto preparare le grandi pulizie del “cambio stagione”. Ayas è un paese bellissimo che merita di essere valorizzato prendendosi cura dei dettagli. Il 15 novembre andate a votare e metteteci in gioco».

Alessandra Merlo