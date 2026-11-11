PULIZIA DELL’ALVEO DEL TORRENTE ARNAD-LE-VIEUX

ARNAD (qdn) Sono in fase di ultimazione i lavori di pulizia del letto del torrente Arnad-Le-Vieux affidati dall’Amministrazione comunale di Arnad alla ditta Vi.Bo. Forest di Issogne. Il costo ammonta a circa 20mila euro. «Si tratta della pulizia integrale di tutto l’alveo nella parte urbanizzata del paese, da sopra il Municipio fino a dove il torrente viene intubato. – spiega il sindaco di Arnad Alexandre Bertolin – La parte a valle era già stata eseguita dalla Regione, come Comune ci siamo occupati di quella a monte. Era da una quarantina di anni che non se ne eseguiva una pulizia completa. Passando accanto al parco giochi, alle scuole e al Municipio, si trattava anche di “chiudere il cerchio” dei lavori appena iniziati per la riqualificazione dell’intera area».

Sono infatti cominciati la settimana scorsa i lavori che prevedono la creazione di un nuovo centro di socializzazione del paese raccordando il parco giochi, la chiesa, il Municipio e la scuola. I lavori in questione sono stati affidati alla ditta Tour Ronde e prevedono il completo rifacimento del parco giochi, compresa la sostituzione di tutte le attrezzature con altre adatte anche ai bambini con disabilità. Verrà inoltre realizzato un percorso pedonale anch’esso accessibile ai disabili che collegherà l’area del Municipio e della chiesa con quella della scuola. Il fulcro del progetto è la costruzione di un nuovo ponte pedonale sul torrente in modo che la frequentazione dell’area possa avvenire senza passare lungo la strada e la creazione di 2 passaggi pedonali sopraelevati. Il parco giochi verrà anche dotato di un bagno – naturalmente anch’esso accessibile – e sarà reso piacevole da una nuova piantumazione, panchine e tavoli.