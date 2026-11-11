Il Parco Mont Avic cerca una nuova sede a Champdepraz.“Più spazi per gli uffici e un punto di accoglienza turistica”

CHAMPDEPRAZ (qdn) Il Parco Mont Avic cerca una nuova sede. E l’obiettivo è duplice: fornire un luogo di lavoro più adeguato e funzionale ai suoi numerosi dipendenti e al contempo aprire una “vetrina” dell’area protetta anche nel fondovalle. A questo scopo è stato pubblicato un avviso esplorativo di ricerca di mercato per l’individuazione e l’acquisizione di un immobile o di un’area edificabile nel Comune di Champdepraz delle dimensioni interne indicative di circa 800 metri quadrati, a cui si aggiungono 1.000 metri quadrati di area esterna: le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le 12 di venerdì 4 dicembre prossimo.

«Alla fine del 2025 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale numero 20/2025 che autorizza la Regione a trasferire all’Ente Parco un contributo straordinario da 1,5 milioni di euro per l’acquisto di una sede di proprietà. – spiega il direttore dell’Ente Parco Daniele Stellin – Attualmente gli uffici del Parco, ubicati a La Fabrique di Champdepraz, sono in affitto, in parte dal Comune e in parte da un privato. Si tratta di una sistemazione che non è più adatta alla situazione attuale e risulta ormai precaria, disagevole e limitata. C’è l’esigenza di spazi maggiori, idonei a ospitare in modo più funzionale gli uffici». Nel tempo, infatti, il Parco Mont Avic, istituito nel 1989, si è ampliato sia dal punto di vista territoriale che del personale: oggi i dipendenti a tempo indeterminato sono 17, a cui si aggiungono in estate il personale stagionale, gli operai che si occupano della manutenzione dei sentieri e della segnaletica, ma anche collaboratori, tirocinanti, stagisti e ricercatori universitari. Pure il parco mezzi è importante e necessita di spazi in cui essere ricoverato.

La futura sede di proprietà, che sarebbe localizzata nel fondovalle a Champdepraz, potrà ospitare le principali attività gestionali e istituzionali dell’Ente, offrendo al contempo spazi per l’accoglienza, l’informazione turistica, le attività didattiche e divulgative. Una struttura unitaria, funzionale e accessibile rappresenterebbe un passo importante per rafforzare e valorizzare ulteriormente il ruolo del Parco, permettendo di sfruttarne al meglio le potenzialità a beneficio della comunità e del territorio.

«L’idea è quella di avere un luogo in cui il Parco possa essere raggiungibile dai visitatori anche al di fuori dei Centri Visita di alta montagna. – prosegue il direttore Daniele Stellin – Uno spazio in cui, oltre agli uffici, ci sia la possibilità di fornire informazioni turistiche, di proporre laboratori e incontri con la popolazione sui temi della tutela della natura, della flora e della fauna: iniziative che già organizziamo ma che potrebbero finalmente trovare una sede definitiva e adeguata. Ospiterebbe aule didattiche per le attività con le scuole e permetterebbe una migliore collocazione della nostra biblioteca, della nostra strumentazione e del materiale didattico e divulgativo. Potrebbero esserci pure un piccolo spazio espositivo e un “corner” dedicato alle aziende che si possono fregiare del Marchio di qualità Parco Naturale Mont Avic. Rispetto ai Centri Visita, infine, la nuova sede sarebbe aperta e accessibile per tutto l’anno ».

Le proposte – che possono essere sia relative a edifici già esistenti che a terreni edificabili («anche se naturalmente si privilegia l’idea di minimizzare l’impatto ambientale» rimarca il direttore Daniele Stellin) – saranno poi valutate da un’apposita commissione giudicatrice con una preferenza per le soluzioni che ne garantiscano una facile accessibilità, la visibilità, la vicinanza a parcheggi pubblici, la funzionalità della distribuzione degli spazi, la necessità di eventuali interventi di adeguamento, la prestazione energetica, la disponibilità dei parcheggi e il contenimento del prezzo d’acquisto.

«Il Parco Naturale Mont Avic è ormai conosciuto sia in Italia che all’estero come area naturale, i visitatori sono sempre più numerosi. – conclude Daniele Stellin – Ciò che è decisamente poco noto sono invece tutte le attività e gli studi che portiamo avanti e che riguardano l’importanza di un’area protetta non solo per la visita ma pure per la conservazione di flora e fauna. Una nuova sede sarebbe strategica anche per fornire una “vetrina” delle nostre iniziative».

Daniel Quey