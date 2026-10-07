Arnad, nuovo regolamento per l’utilizzo dell’area La Keya

ARNAD (gs5) Via libera alla terza variazione del bilancio pluriennale 2026/2028, con un avanzo di 280mila euro, nel corso del consiglio comunale di Arnad convocato dal sindaco Alexandre Bertolin lunedì scorso, 28 settembre.

Di questi, 120mila euro sono stati destinati al piano di illuminazione pubblica, che a breve interesserà le località di Echallod e Clos. La somma stanziata dal consiglio si aggiunge ai 100mila euro provenienti dal fondo regionale e consentirà di installare nuovi pali lungo strade finora prive di illuminazione. Nello specifico, a Echallod i lavori riguarderanno la strada che dalla parte inferiore del villaggio conduce al Ponte e al parcheggio comunale; a Clos, invece, interesseranno la strada che dal cimitero arriva all’interno dell’abitato.

L’appalto è previsto nelle prossime settimane e l’Amministrazione comunale confida di concludere gli interventi entro la prossima primavera.

Altri 100mila euro dell’avanzo di amministrazione sono stati destinati al piano asfalti. L’importo si aggiunge agli stanziamenti precedenti e porta a 310mila euro il quadro economico complessivamente definito dal Comune per la riasfaltatura e la manutenzione delle strade comunali.

Grazie a queste ulteriori risorse, si conta di completare gli interventi su 2 terzi delle strade incluse nel piano.

È stato inoltre approvato un impegno di 30mila euro per potenziare la videosorveglianza nelle aree comuni. L’intervento riguarderà soprattutto le aree verdi, tra cui la zona del nuovo parco giochi comunale. Infine, 20mila euro sono stati destinati a una pulizia approfondita dell’alveo del Rio Arnad-le-Vieux, al fine di contenere gli eventuali rischi idrogeologici nelle aree attraversate dal corso d’acqua.

Il consiglio comunale di lunedì scorso ha approvato inoltre il nuovo regolamento per l’utilizzo dell’area La Keya. In seguito alla realizzazione della struttura polivalente, inaugurata lo scorso agosto, si è resa necessaria la revoca del regolamento del 2013 (aggiornato nel 2016) per disciplinare tutte le componenti dell’area: dai manufatti presenti, come le casette in legno, alla zona verde e alla nuova struttura. Sono state inoltre definite nuove tariffe per la concessione degli spazi a privati e associazioni, con condizioni calmierate per queste ultime.

“L’Amministrazione si riserva di valutare quanto deciso in base all’andamento dei prossimi mesi. Potremmo anche applicare delle gratuità in caso di manifestazione di interesse pubblico e di tornare in consiglio nel caso le decisioni prese risultassero non efficaci. È un nuovo corso e una nuova esperienza e come tale va valutata passo dopo passo”, ha dichiarato il sindaco Alexandre Bertolin.

Infine, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’architetto Ezio Alliod, per la nuova pavimentazione della strada della Costa. L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria e interesserà la parte di strada attualmente inerbita, che presenta cedimenti e scivolamenti del terreno.

Lungo i circa 400 metri del tratto stradale verrà realizzata una pavimentazione in accoltellato in pietra, anziché in porfido come inizialmente ipotizzato. La scelta è stata infatti soggetta al parere della Soprintendenza ai Beni culturali, poiché la strada costeggia caseggiati storici e il Castello Vallaise.

Il quadro economico complessivo ammonta a 490mila euro, di cui 290mila destinati agli interventi in questione. Il progetto esecutivo verrà presentato nei prossimi mesi alla Giunta comunale.

“Visto il quadro economico importante, oltre ai fondi comunali siamo alla ricerca di risorse per finanziare i lavori” riferisce il sindaco Alexandre Bertolin. “Non credo sarà possibile vedere l’avvio dei lavori prima delle elezioni comunali della prossima primavera, ma cercheremo di farci trovare pronti per eventuali opportunità di finanziamento, come il bando Fondo Investimenti Stradali nei Piccoli Comuni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” conclude.

Sara Gal