Donnas, nel vivo la Sagra dell’Uva: le premiazioni

DONNAS (fci) La Pro Loco di Donnas in collaborazione con l’Amministrazione comunale organizza il doppio appuntamento autunnale della Sagra dell’Uva (70esima edizione) e della Castagna (54esima edizione), nel Salone Bec Renon.

Due fine settimana di gusto, musica, tradizione e allegria.

Entra nel vivo la Sagra dell’Uva iniziata nella serata di giovedì scorso, 1° ottobre.

Oggi sabato 3 ottobre dalle 17.30 camminata metabolica in vigna. Lezione gratuita, passeggiata energizzante tra i vigneti d’autunno. Posti limitati, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 348 3205080. Alle 19 cena con specialità abbinate a vini locali nel Salone Bec Renon, quindi serata danzante con l’Orchestra I Roeri. Ingresso libero.

Domenica 4 ottobre dalle 7.30 conferimento delle uve nell’area Bec Renon (fino alle 10.30), alle 11 la Messa nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Donnas. Alle 12 la sfilata accompagnata dalla Banda Musicale di Donnas e dalle 13 il pranzo dei vignerons: quota di partecipazione 30 euro, prenotazioni entro giovedì 1° ottobre telefonando ai numeri 340 5081455 e 340 5537629. Dalle 14.30 degustazione di vini di produttori locali al costo di 20 euro, alle 17 la premiazione delle migliori uve e l’assegnazione del Grappolo d’oro.

Da venerdì prossimo, 9 ottobre, il testimone passa alla Sagra della Castagna. Alle 19 cena bavarese con birra a caduta, specialità gastronomiche bavaresi e musica con Dolomiten Bier Band, ingresso libero. Sabato 10 dalle 17.30 ConcertDonnas 50 in collaborazione con la Banda Musicale di Donnas, apre l’Atipic Jazz Ensemble, alle 19.30 Beck’s Renon, dalle 21.30 Indigo infine alle 23.30 Modern Fanfara. Dalle 19 cena American Style.

Domenica 11 ottobre alle 10.30 camminata metabolica in vigna, lezione gratuita, prenotazione obbligatoria telefonando al 348 3205080. Alle 12 apertura del ristorante con menu tipico valdostano, dalle 14 distribuzione di mendaye cotte dai caldarrostai della pro loco e la gara di mendaye: gara di cottura di caldarroste aperta a tutti (iscrizione sul posto dalle 13 alle 13.30). Alle 17 le premiazioni della gara con assegnazione della Castagna d’oro.