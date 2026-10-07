La Désarpa di Issogne, appuntamento oggi sabato 3 ottobre: il programma

ISSOGNE (fci) L’Amministrazione comunale di Issogne organizza la Désarpa per oggi, sabato 3 ottobre.

Il programma prevede alle 14 il ritrovo delle mandrie in località Lé Pian e la sfilata nelle vie del paese accompagnate dai bambini delle scuole, insieme al gruppo itinerante “Accordéon”, poi alle 15 l’arrivo al parco giochi e l’esibizione del gruppo folkloristico, con degustazione di salumi, formaggi, la Piata di Issogne con la fiocca, le caldarroste e le frittelle di mele di Giò e Martino.

La mandria protagonista di quest’anno è quella dell’azienda agricola dell’allevatore locale Kevin Pinet che scende dagli alpeggi di Chardonney a Champorcher.

Per informazioni è sufficiente telefonare al numero 338 8502448.