Ayas, in consiglio comunale via libera alla riqualificazione del centro Monterosa Terme

AYAS (mes) Il paese si prepara alle elezioni comunali di domenica 15 novembre, appuntamento che vedrà una competizione a 3.

Cerca la conferma alla guida dell’amministrazione il sindaco uscente Alex Brunod, che dovrà confrontarsi con 2 donne aspiranti alla poltrona di sindaco: Elena Becquet e Lorenza Collé, entrambe impegnate nel settore alberghiero e turistico e profondamente legate al territorio.

Le liste dovranno essere presentate entro giovedì 15 ottobre. La tornata elettorale arriva al termine del mandato amministrativo di Brunod, che giovedì 24 settembre ha convocato l’ultimo consiglio comunale della legislatura.

Tra i provvedimenti approvati dall’assemblea figura un progetto destinato ad avere un peso significativo per il futuro del paese: la riqualificazione del centro Monterosa Terme. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 3 milioni e 700 mila euro e riguarda la riqualificazione funzionale del centro benessere di Champoluc, con interventi dedicati in particolare agli ambienti e alle vasche delle piscine.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata la convenzione con il Consorzio turistico Val d’Ayas Monte Rosa, nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del progetto Val d’Ayas Museo Diffuso.

Sul fronte delle liste, la macchina elettorale è ormai in movimento. Lorenza Collé, per il momento, non si sbilancia sulla composizione della propria squadra. E’ una figura nota oltre che nel settore turistico e ricettivo, per le tematiche ambientali: Lorenza Collé è infatti segretaria dell’associazione Ripartire dalle Cime Bianche ed è stata in passato presidente del Consorzio turistico Val d’Ayas. La sua famiglia è attiva nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Il figlio Jean-Claude Maresca gestisce L’ Aroula, nel villaggio di Cunéaz, mentre la figlia Dominique Maresca il ristorante Le Petit Coq, a Champoluc.

Alex Brunod, parlando del futuro di Ayas sottolinea il valore dei 10 anni di esperienza maturati alla guida del Comune e del lavoro portato avanti nel corso dei 2 mandati. L’obiettivo è quello di proseguire il percorso amministrativo avviato nel 2016.

Il gruppo che sostiene la candidatura di Elena Becquet, operatrice turistica di Ayas, è quasi completo. «I nomi sono già stati praticamente tutti individuati – spiega Elena Becquet – Ci saranno persone di età diverse, con una buona presenza di giovani, che potranno portare un contributo concreto e una visione nuova del paese».

Tra le priorità indicate la valorizzazione del patrimonio edilizio comunale e il turismo. Il tema centrale è la forte concentrazione delle presenze in determinati periodi.

«Abbiamo riscontrato un boom di turisti in alcuni periodi, a discapito di altri», osserva Elena Becquet.

Da qui la volontà di intervenire sulla distribuzione dei flussi attraverso la destagionalizzazione, per aumentare l’attrattività di Ayas anche nei periodi di minore affluenza.

La composizione della squadra sarà inoltre legata alle professionalità dei candidati. «Vogliamo che il gruppo possa occuparsi dei diversi settori valorizzando le competenze e le peculiarità di ciascuno».

«Per il momento, non abbiamo individuato chi seguirà i vari assessorati. – conclude Elena Becquet – Lo faremo in base alle rispettive competenze e professionalità».

Alessandra Merlo