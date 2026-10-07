Pont-St-Martin, iniziano gli incontri di scrittura creativa con Francesco Casolo

PONT-SAINT-MARTIN (fci) L’Amministrazione comunale e la Biblioteca comunale Monsignor Giuseppe Capra di Pont-Saint-Martin promuovono un percorso interattivo in 8 tappe condotto dallo scrittore e docente Francesco Casolo.

Gli incontri si terranno il mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 19.30 nella sede della Biblioteca a Villa Michetti, a partire da mercoledì prossimo, 7 ottobre.

Francesco Casolo è scrittore, sceneggiatore e docente di Storia del Cinema presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano.

Tra i suoi libri più noti “Il truffatore”, “I giorni della neve” (scritto con Michele Freppaz) e il bestseller “La salita dei giganti. La saga dei Menabrea” (Feltrinelli), oltre ai volumi “Stanotte guardiamo le stelle” e “I ragazzi hanno grandi sogni” (Feltrinelli), scritti insieme ad Alì Ehsani, da cui è stato tratto il cortometraggio Baradar.

Ha inoltre firmato con l’esploratore Robert Peroni “Dove il vento grida più forte”, “I colori del ghiaccio” e “In quei giorni di tempesta” (Sperling & Kupfer), e con l’alpinista Tamara Lunger “Io, gli ottomila e la felicità” (Rizzoli).

Attraverso laboratori ed esercizi pratici, si affronteranno i temi del raccontare: la scelta del punto di vista, i generi narrativi, la differenza tra parlato e scritto, il rapporto tra d’istinto e riflessione, la traduzione delle parole in immagini cinematografiche e la riscrittura dei finali.

Il percorso si concluderà con la creazione di una scaletta per dare forma alle proprie idee e spazio alla voglia di raccontare.

Posti limitati (minimo 5, massimo 12 partecipanti), iscrizione obbligatoria, informazioni, costo e iscrizioni telefonando al numero 0125 807793 email biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it