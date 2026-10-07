«Atinchón! Fèi-te pa frégué!», incontro giovedì prossimo, 8 ottobre, a Donnas

DONNAS (fci) «Atinchón! Fèi-te pa frégué!», torna la campagna contro le truffe: incontro nella Biblioteca comprensoriale di Donnas a Donnas con i Carabinieri.

Appuntamento giovedì prossimo, 8 ottobre, alle 17.30 nella Biblioteca comprensoriale.

Iniziativa dell’Unité des Communes Mont-Rose, «Atinchón! Fèi-te pa frégué!-Attenzione! Non farti fregare!» con questo slogan in patois torna la campagna informativa contro truffe e raggiri, sempre più frequenti ai danni soprattutto degli anziani.

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in collaborazione con i Carabinieri di Donnas, organizza la seconda edizione degli incontri informativi sulla prevenzione delle truffe e dei raggiri.

Un incontro aperto a tutta la cittadinanza per imparare a riconoscere i tentativi di truffa più comuni – telefoniche, online, porta a porta – e sapere come comportarsi e a chi rivolgersi.

Ma è solo la prima tappa.

Sono già previsti altri appuntamenti sul territorio: a Lillianes in occasione della castagnata, a Hône e Bard in occasione del Pranzo degli Anziani Ulteriori incontri sono in programma in data da destinarsi negli altri comuni dell’ Unité.