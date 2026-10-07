La Caccia al tesoro del Touring Club a Gressoney-Saint-Jean

GRESSONEY-SAINT-JEAN (fci) Caccia al tesoro del Touring Club italiano che domani, domenica 4 ottobre, andrà a caccia dei tesori nascosti in 100 dei 308 Comuni che vantano la Bandiera Arancione.

Le Bandiere Arancioni sono borghi dove la qualità dell’accoglienza, la tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica.

Appuntamento a Gressoney-Saint-Jean, nel percorso organizzato tra boschi o sentieri. Non c’è agonismo: sarà l’occasione per godersi una giornata alla scoperta dell’identità del territorio.

Novità dell’edizione 2026 è l’introduzione di un passaporto che verrà consegnato al termine del percorso e che ogni anno testimonierà la partecipazione all’evento.

Le squadre che si iscriveranno riceveranno in omaggio una sacca zaino.

Per partecipare è necessario iscrivere la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it; la caccia al tesoro è aperta a tutti, adulti e bambini.

Il contributo richiesto (minimo 7 euro a persona) sosterrà i progetti del Touring Club.

L’appuntamento è alle 10 in piazza Umberto I per ritirare gli indizi e dare il via alla caccia; le squadre dovranno essere formate da massimo 6 partecipanti (i bambini di età inferiore a 6 anni possono partecipare senza essere conteggiati nel team).