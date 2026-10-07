Giornata ecologica per Donnas e Pont-Saint-Martin

Un chilometro. Tanto dista l’argine della Dora dall’isola ecologica.

Eppure, a Donnas, c’è ancora chi continua ad abbandonare e sversare rifiuti lungo le sponde del fiume.

Per ripulire gli argini, sabato scorso, 26 settembre, il circolo Legambiente Valle d’Aosta, con la collaborazione dei Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin, ha organizzato la consueta iniziativa “Puliamo il mondo”.

I partecipanti sono stati una ventina, tra i quali i boy scout di Pont-Saint-Martin.

Suddivisi in due squadre, hanno recuperato i rifiuti lungo gli argini della Dora e tanti (troppi) mozziconi di sigaretta nei giardini pubblici di Pont-Saint-Martin e nell’area pic nic di Cignas, a Donnas (foto Ornella Canesso).