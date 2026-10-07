Marché au Fort: sabato 10 e domenica 11 ottobre prossimi a Bard torna l’appuntamento con le eccellenze agroalimentari valdostane

ARD (fci) La Valle d’Aosta delle produzioni agroalimentari torna protagonista a Bard con la ventiduesima edizione di Marché au Fort, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.

La manifestazione è organizzata dall’Assessorato dell’Agricoltura in collaborazione con la Chambre valdôtaine, l’Associazione Forte di Bard e il Comune di Bard.

«Marché au Fort è un’occasione per incontrare i nostri produttori e conoscere il lavoro che c’è dietro alle produzioni valdostane. – ha dichiarato l’assessore Speranza Girod nella conferenza stampa di giovedì scorso, 1° ottobre – Dobbiamo continuare a rafforzare le filiere e a fare rete tra agricoltura, turismo, commercio e ristorazione, per valorizzare al meglio ciò che il nostro territorio produce».

Saranno 75 le aziende partecipanti, con una proposta che comprende carni e salumi, prodotti lattiero-caseari bovini e caprini, prodotti ortofrutticoli, erbe officinali, prodotti da forno, miele e derivati, confetture, vini, liquori, birra, distillati, sidro, succhi, aceti e prodotti di cosmesi.

Accanto alle aziende valdostane anche alcune realtà ospiti. Il Comune di Cortemilia porterà a Bard i prodotti a base di Nocciola Piemonte IGP, nell’ambito della collaborazione avviata con l’Assessorato e consolidata dopo la partecipazione della Valle d’Aosta alla Fiera nazionale della Nocciola dello scorso agosto.

Dalla Liguria sarà presente l’Azienda Agricola Novaro Nicola di Imperia, con prodotti locali e pesto realizzato con Basilico Genovese DOP.

Saranno inoltre presenti l’Associazione Valdostana Olivicoltori di Donnas e il Parco Naturale Mont Avic, a rappresentare alcune realtà particolarmente significative del territorio regionale.

In entrambe le giornate, alle 11.30, 14.30 e 16 l’Assessorato dell’Agricoltura in collaborazione con Ais e Arev, proporrà degustazioni gratuite di prodotti del territorio in abbinamento ai vini Doc Valle d’Aosta. La partecipazione è gratuita, con prenotazione in loco presso il punto informativo antistante il Municipio.

Torna anche l’iniziativa “Sapori valdostani offerti dalla Chambre”, promossa dalla Chambre valdôtaine per incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici del territorio. I visitatori che completeranno l’apposita Tessera Punti, disponibile presso i desk informativi della Chambre, potranno usufruire di un Buono Prodotti del valore di 10 euro ogni 70 euro di spesa effettuata al Marché. Il buono potrà essere utilizzato presso un unico espositore.

«Dietro ogni banco del Marché au Fort c’è un’impresa: sono 1.538 quelle agricole e agroalimentari attive in Valle d’Aosta, in gran parte piccole realtà familiari, con poche persone e molte ore di lavoro» sottolinea Roberto Sapia, presidente della Chambre valdôtaine.

La Maison des Anciens Remèdes proporrà sabato Piccoli erboristi… all’opera!, un laboratorio nel quale i bambini potranno sperimentare la realizzazione di un dentifricio naturale e portare a casa la propria creazione. Il Forte di Bard organizzerà invece, sabato e domenica, il laboratorio Il mercato dell’arte – Crea la tua borsa per fare la spesa al Marché, gratuito e senza prenotazione sabato e domenica dalle 14 alle 17.

Anche la Maison des Artistes di Bard sarà protagonista con gli spettacoli teatrali per famiglie della compagnia Palinodie: sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30 sarà proposto Cappuccetto rosso e il pan ner, mentre domenica alle 17 sarà la volta di Fulminata, spettacolo di Annagaia Marchioro, con la regia di Teresa Mannino, nell’ambito del Festival d’Autunno.

Il GAL Valle d’Aosta proporrà per tutta la giornata di domenica attività ludiche presso il proprio stand e la caccia al tesoro Alla ricerca del prodotto perduto, in programma alle 11.30 e alle 15. Presso lo stand sarà inoltre disponibile un help desk informativo dedicato al Bando PIF – Progetti Integrati di Filiera.

Il programma comprende anche 2 itinerari naturalistici organizzati dal Forte di Bard. Sabato sarà proposto Le Goye di Hône, con partenza dal Municipio di Bard e arrivo alle Goye del torrente Ayasse, mentre domenica l’itinerario Il territorio e le sue tradizioni accompagnerà i partecipanti da Bard fino al borgo di Donnas e alla Sagra della Castagna. Il Forte organizzerà inoltre visite guidate alla scoperta della storia, dell’architettura e dei sotterranei della fortezza.

L’accesso al Forte di Bard sarà gratuito nelle giornate della manifestazione, mentre resterà a pagamento l’ingresso a musei e mostre secondo le abituali tariffe.

L’apertura ufficiale della 22esima edizione è prevista sabato alle 9.30, con la partecipazione dei gruppi folcloristici I Fiour di Moun di Lillianes e La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans di Aosta, insieme alla Compagnia del Coniglio, che proporrà musica medievale itinerante. La Compagnia sarà presente anche domenica, mentre il Gruppo sbandieratori del Palio di Asti-ASTA animerà il borgo e il Forte di Bard con esibizioni e due spettacoli nella piazza d’Armi, alle 12 e alle 15.

Per informazioni durante l’evento sarà possibile rivolgersi al punto informativo dell’Office du Tourisme. Gli itinerari naturalistici sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria: prenotazioni@fortedibard.it – 0125 833811.