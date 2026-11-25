BARD (qdn) Il Natale regala emozioni uniche con la quinta edizione di Luci di Natale al Forte. Lo spettacolo di suoni e luci nella Piazza d’Armi della fortezza tornerà da venerdì prossimo, 27 novembre, sino a giovedì 31 dicembre. Ogni sera un’atmosfera scintillante e surreale celebrerà le feste con gli effetti speciali del video mapping che verranno proiettati sulle facciate in un nuovo allestimento ispirato quest’anno alla fiaba di Alice nel paese delle meraviglie. Lo show dal titolo “Alice in ChristmasLand” rivisiterà la fiaba in versione natalizia. Il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, la spietata Regina di Cuori, il saggio Brucaliffo e tante altre creature strabilianti accompagneranno il pubblico in un magico viaggio per vivere il Natale al Forte di Bard in una scenografia immersiva a 360 gradi. Nella Piazza d’Armi sarà allestito il villaggio di Babbo Natale con punto ristoro bevande calde e dolci natalizi. Nel corso delle feste, il Forte di Bard proporrà anche un ricco calendario di appuntamenti per tutta la famiglia con spettacoli, animazioni per bambini e concerti. Il programma sarà disponibile su fortedibard.it. La nuova edizione verrà presentata venerdì prossimo, 27 novembre, alle 18. L’evento inaugurale è aperto al pubblico ed è a ingresso gratuito. Negli altri giorni le proiezioni avranno inizio alle 17.30 e termineranno negli orari di chiusura del Forte di Bard. Non si effettueranno lunedì 30 novembre, lunedì 14, lunedì 21 e venerdì 25 dicembre. Ingresso incluso nel biglietto di entrata al Forte di Bard. Non è necessario prenotare. Il progetto è finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo.