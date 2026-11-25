ISSOGNE (qdn) E’ stata una bella serata di festa e di amicizia quella che sabato scorso, 14 novembre, l’associazione di promozione sociale “Le Frittelle di Giò e Martino” ha organizzato a Issogne per incontrare – come è ormai consuetudine una volta all’anno – amici, sostenitori e simpatizzanti. All’evento hanno preso parte tantissime persone. I volontari delle “Frittelle” hanno voluto ringraziare tutti gli estimatori e soprattutto i volontari per l’affetto e il sostegno che nel tempo continuano a dimostrare nei confronti di questa realtà che nel suo piccolo, grazie all’offerta di semplici frittelle di mele, è riuscita a far crescere progressivamente il sostegno ad altre piccole e grandi ma sempre importanti realtà solidali in prevalenza valdostane ma non solo. Tra loro I Monelli dell’Arte di Montjovet, La Casa di Sabbia, Missione Sorriso, Viola, Ail VdA, la Cittadella della Bassa Valle, I Fiocchi di Cotone dell’Isiltp di Verrès, l’Associazione Diabete Tipo 1 VdA, l’Unione Ciechi e Ipovedenti della Valle d’Aosta, Aice, Il Mandorlo Fiorito, Valle Virtuosa, Comesol, i Volontari del Soccorso di Montjovet, di Donnas e della Val d’Ayas, l’Aavapa, l’Emporio Solidale di Aosta ma anche l’Associazione Maruzza Regione Liguria per il Guscio dei Bambini dell’Ospedale Gaslini di Genova, l’Avsfm Madagascar per il progetto seguito da Alessia Visendaz e l’associazione Sulla Strada per la missione in Guatemala.

Martino Dublanc e i soci dell’associazione – nata in memoria di Giovanna Vuillermin, moglie di Martino – puntano a devolvere nel 2026 circa 35mila euro, dopo i 5mila del 2022 saliti a 15mila nel 2023, per arrivare ai 29-30mila del 2024 e del 2025.

Tra le associazione presenti alla festa c’era Missione Sorriso che ha ricevuto dall’associazione “Le Frittelle di Giò e Martino” 1.000 euro. «Il vostro gesto è una testimonianza concreta di vicinanza, sensibilità e condivisione dei valori che animano il mondo del volontariato. – dichiara Stefania Perego presidente onoraria di Missione Sorriso – Ricevere il sostegno da parte di un’altra associazione che, come noi, dedica tempo, energie e cuore al servizio degli altri, assume un significato ancora più profondo. Ci ricorda che la solidarietà non conosce confini e che, quando le realtà associative si sostengono reciprocamente, diventano una forza ancora più grande, capace di generare bene e speranza».