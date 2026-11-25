PONT-SAINT-MARTIN (qdn) Oltre duecento capi bovini – di proprietà di quindici allevatori – sono stati presentati sabato scorso, 14 novembre, alla tradizionale Fiera di San Martino a Pont-Saint-Martin. Un appuntamento ancora molto sentito, che anche quest’anno è stato caratterizzato da una grande partecipazione. «La Fiera di San Martino rappresenta un appuntamento importante per il mondo agricolo valdostano: segna simbolicamente la conclusione della stagione estiva, il passaggio verso l’inverno e un momento di incontro e confronto tra allevatori, anche in vista della chiusura e del rinnovo dei contratti di affitto degli alpeggi. – commenta il sindaco di Pont-Saint-Martin Marco Sucquet – In un anno segnato dalle difficoltà legate ai cambiamenti climatici e dall’aumento dei costi di gestione, ritrovarsi con tanti allevatori e animali è un segnale importante di continuità e attaccamento a un settore che resta fondamentale per l’economia, il paesaggio e l’identità della nostra Valle». Il prossimo appuntamento, sempre a Pont-Saint-Martin, sarà con la cosiddetta Fiera del Ritorno in calendario mercoledì prossimo, 25 novembre.