GRESSONEY-SAINT-JEAN (ces) Il futuro del comprensorio sciistico del Weissmatten passa attraverso gli investimenti, l’innovazione tecnologica e, soprattutto, il dialogo con il territorio. È questo il messaggio emerso venerdì scorso, 13 novembre, durante l’incontro pubblico organizzato da Monterosa Spa allo Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean, che ha registrato una buona partecipazione, con residenti, esercenti e rappresentanti del tessuto economico locale.

Al centro dell’appuntamento, la presentazione degli interventi realizzati nel corso dell’estate per il rinnovamento dell’impianto di innevamento programmato del Weissmatten, uno degli investimenti più importanti per il futuro della stazione sciistica di Gressoney-Saint-Jean.

A illustrare il progetto e lo stato di avanzamento dei lavori sono intervenuti l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Laurent Viérin, il presidente della Monterosa Spa Giorgio Munari, il consigliere regionale Luigi Bertschy, il sindaco di Gressoney-Saint-Jean Mattia Alliod e lo staff tecnico della società, che ha accompagnato il pubblico attraverso una presentazione dettagliata degli interventi, delle soluzioni progettuali adottate e delle opere realizzate sul comprensorio.

Un investimento strategico per il futuro del Weissmatten

Il rinnovo del sistema di innevamento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire maggiori condizioni di affidabilità e continuità nell’apertura delle piste, in un contesto climatico nel quale la disponibilità di neve naturale è sempre meno prevedibile.

Il progetto, presentato pubblicamente nell’agosto 2025, prevede un investimento importante e punta a rendere il processo di innevamento fino a 5 volte più rapido rispetto al sistema precedente, attraverso una maggiore capacità di distribuzione dell’acqua e un’infrastruttura tecnologicamente rinnovata.

Tra gli elementi qualificanti del progetto figurano l’utilizzo delle risorse idriche del bacino di Bieltschocke per la parte bassa del comprensorio e il potenziamento del lago del Weissmatten per l’innevamento delle piste nella parte alta. Il nuovo sistema è stato progettato per migliorare sensibilmente la capacità produttiva e ridurre i tempi necessari per la preparazione delle piste. Durante l’incontro, lo staff tecnico ha illustrato attraverso planimetrie e approfondimenti progettuali il lavoro svolto sul territorio, consentendo ai presenti di comprendere meglio la complessità degli interventi e le caratteristiche delle nuove infrastrutture.

Il confronto con la comunità: ascolto e partecipazione

Uno degli aspetti più significativi del pomeriggio è stato il confronto diretto con la popolazione e con gli operatori economici della zona. La partecipazione ha confermato quanto il Weissmatten rappresenti un elemento importante non soltanto per gli appassionati di sci, ma per l’intero sistema economico e turistico di Gressoney-Saint-Jean.

Il dibattito che ha seguito la presentazione tecnica è stato articolato e partecipato. Cittadini ed esercenti hanno avuto la possibilità di intervenire, porre domande, approfondire alcuni aspetti degli interventi e condividere considerazioni sulle prospettive della stazione sciistica.

Non soltanto impianti ma sviluppo territoriale

Il Weissmatten costituisce una realtà particolare nel panorama sciistico valdostano. La sua dimensione, la posizione e il legame con il centro abitato ne fanno un comprensorio strettamente connesso alla vita economica e sociale della comunità. Il potenziamento dell’innevamento programmato assume quindi un significato che va oltre la semplice componente sportiva. Disporre di un sistema più efficiente significa poter programmare con maggiore affidabilità l’attività invernale, offrire migliori garanzie agli sciatori e creare condizioni più favorevoli per le imprese che lavorano con il turismo. L’incontro di venerdì ha rappresentato anche un’occasione per ribadire l’importanza di una collaborazione costante tra Monterosa Spa, Amministrazione regionale, istituzioni locali e operatori economici. Un percorso nel quale gli investimenti infrastrutturali devono procedere di pari passo con la capacità di costruire un’offerta turistica integrata, valorizzando le peculiarità di Gressoney-Saint-Jean e le potenzialità del suo territorio.