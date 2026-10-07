7 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 21:20

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Brusson, semaforo sulla Regionale

Redazione Pubblicato il

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BRUSSON (fci) Per consentire i lavori di manutenzione sulla rete dell’acquedotto comunale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo alcuni tratti della strada regionale 45 della Val d’Ayas, da località Extrepieraz nel Comune di Brusson (km 20) a località Corbet nel Comune di Ayas (km 22,320) fino a giovedì 15 ottobre, dalle 8 alle 18, sabato, domenica e festivi esclusi.

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