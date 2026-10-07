BRUSSON (fci) Per consentire i lavori di manutenzione sulla rete dell’acquedotto comunale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo alcuni tratti della strada regionale 45 della Val d’Ayas, da località Extrepieraz nel Comune di Brusson (km 20) a località Corbet nel Comune di Ayas (km 22,320) fino a giovedì 15 ottobre, dalle 8 alle 18, sabato, domenica e festivi esclusi.
Brusson, semaforo sulla Regionale
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Bassa Valle
«Atinchón! Fèi-te pa frégué!», incontro giovedì prossimo, 8 ottobre, a Donnas
DONNAS (fci) «Atinchón! Fèi-te pa frégué!», torna la campagna contro le truffe: incontro nella Biblioteca comprensoriale di Donnas a Donnas con i Carabinieri. Appuntamento giovedì prossimo, 8 ottobre, alle 17.30…
Bassa Valle
Festa patronale fino a domenica 4
CHALLAND-SAINT-VICTOR (fci) Entra nel vivo la Festa di Saint-Victor: tre giorni di musica, tradizione e sapori a Ville da ieri venerdì 2 a domani domenica 4 ottobre nel piazzale Bruno…
Bassa Valle
Il Festival della Cucina Popolare Alpina a Issime
ISSIME (fci) Da un’idea de La Compagnia del Buon Cammino & Terres Monviso nasce nel 2023 il Festival della Cucina Popolare Alpina. Ospiti alcune cucine – Liguria, Valle d’Aosta, Queyras…