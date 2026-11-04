Capre, castagnata e Halloween oggi, sabato 31, a Montjovet

MONTJOVET (qdn) Grande festa oggi, sabato 31 ottobre, all’area verde di Berriat a Montjovet.
Durante la giornata si disputa la battaglia delle capre organizzata dal Gruppo Allevatori Caprini di Montjovet in collaborazione con il Comitato Batailles de Chèvres di Perloz con la pesatura degli animali dalle 9 alle 11, il pranzo a mezzogiorno e i combattimenti a partire dalle 13.30. Il menu del pranzo prevede polenta e spezzatino al costo di 15 euro (escluse le bevande). Dalle 15.30 la Pro Loco propone una castagnata seguita da una serata in allegria con musica da discoteca con il Dj Alex Mensa per festeggiare Halloween. Per informazioni telefonare al 366 7444792.