AOSTA (qdn) Proseguono le attività del progetto sperimentale di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell’assunzione di sostanze psicotrope, promosso nell’ambito del Centro per le Famiglie e realizzato dall’Assessorato della Sanità in collaborazione con il Servizio per le Dipendenze patologiche (SerD) dell’Usl. Gli incontri del terzo ciclo di laboratori serali gratuiti rivolti alle famiglie “Prima del rumore: dialoghi che aiutano” si terranno lunedì 9, giovedì 12 e lunedì 16 novembre, dalle 18 alle 20, si svolgeranno alla Cittadella Bassa Valle di Verrès e saranno condotti da professionisti con competenze sanitarie, psicologiche ed educative. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 340 4601351. Lunedì 9 novembre lo psichiatra Alfredo Oronzio parlerà del “Cervello sotto pressione: come le sostanze agiscono sul corpo e sulla mente”; giovedì 12 novembre la psicoterapeuta Eleonora Visentin e l’assistente sociale Marcella Gilli condurranno l’incontro “Tra gruppo, emozioni e identità: perché nasce la dipendenza e come ci influenza”; lunedì 16 novembre l’educatrice professionale Sveva Mancini proporrà “Scegliere in libertà: strumenti per costruire autonomia e prevenire le dipendenze”. Oltre ai laboratori per le famiglie, Il progetto nel suo complesso si articola in altre diverse azioni integrate: attività formative rivolte ai professionisti che operano a contatto con le dipendenze patologiche e uno sportello gratuito di ascolto e consulenza, al Centro per le Famiglie di Aosta, dove gli operatori del SerD sono a disposizione per accogliere dubbi, fornire informazioni e orientare le persone verso le risposte più appropriate.
Dipendenze e adolescenza: a Verrès tre laboratori gratuiti per famiglie
Redazione · Pubblicato il
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