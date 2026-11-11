CHAMPDEPRAZ (qdn) La Biblioteca di Champdepraz organizza “Il Giro dell’Europa… in un bicchiere di birra”, una serata speciale dedicata alla degustazione e alla scoperta del fermentato più antico del mondo. Un viaggio tra storia, territori e stili birrari d’Europa, guidato da Manuel Vaser, sommellier della Birra dell’Ais. La serata si svolgerà giovedì prossimo, 12 novembre, alle 20.30 nella saletta della Biblioteca di Champdepraz. L’ingresso alla serata è libero, ma per la degustazione è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 11 novembre chiamando la Biblioteca al numero 338 4933530.
Il Giro dell’Europa con la birra
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Bassa Valle
Laboratorio musicale a Fontainemore
FONTAINEMORE (qdn) Si intitola “Star per un giorno” il laboratorio musicale che si terrà sabato prossimo, 14 novembre, dalle 15 alle 18, al Centro Visitatori della Riserva Naturale del Mont…
Bassa Valle
Le celebrazioni del 4 Novembre Il programma
VERRÈS (qdn) Il Comune di Verrès, in collaborazione con il Gruppo Alpini, organizza oggi, sabato 7 novembre, la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il ritrovo è…