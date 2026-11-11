Il Giro dell’Europa con la birra

CHAMPDEPRAZ (qdn) La Biblioteca di Champdepraz organizza “Il Giro dell’Europa… in un bicchiere di birra”, una serata speciale dedicata alla degustazione e alla scoperta del fermentato più antico del mondo. Un viaggio tra storia, territori e stili birrari d’Europa, guidato da Manuel Vaser, sommellier della Birra dell’Ais. La serata si svolgerà giovedì prossimo, 12 novembre, alle 20.30 nella saletta della Biblioteca di Champdepraz. L’ingresso alla serata è libero, ma per la degustazione è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 11 novembre chiamando la Biblioteca al numero 338 4933530.