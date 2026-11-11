Coro AliAli: concerto domenica a Pont per presentare il progetto

PONT-SAINT-MARTIN (qdn) Si terrà domani, domenica 8 novembre, alle 17.45, nella sala polivalente di via Roveschialles nella a Pont-Saint-Martin, un concerto del Coro AliAli e del Coro Viva Voce. L’ingresso è libero.

Si tratta della seconda esibizione – dopo quella di martedì 27 ottobre a Verrès – proposta in Bassa Valle dal Coro AliAli, che coinvolge persone colpite da ictus, malattia di Parkinson, Alzheimer e altre patologie neurologiche. L’obiettivo è portare anche nella Bassa Valle questa iniziativa che ha ottenuto grande successo ad Aosta e che è promossa dall’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Alice Valle d’Aosta, in collaborazione con Tamtando Aps. A partire da giovedì prossimo, 12 novembre, il nuovo gruppo del Coro AliAli della Bassa Valle proverà ogni giovedì a Hône, nella sede del Coro La Manda in via Chanoux.

L’obiettivo è concreto: permettere alle persone che vivono in questa zona di partecipare più facilmente alle attività del coro, riducendo le difficoltà legate agli spostamenti e offrire loro un’opportunità di socializzazione, espressione personale e condivisione attraverso la musica. Non serve alcuna esperienza e, per chi non ha mai cantato in un coro, è l’occasione giusta per iniziare.

Il canto e l’utilizzo di strumenti musicali possono contribuire a stimolare il linguaggio, la memoria, la coordinazione e le capacità espressive, favorendo al tempo stesso il benessere emotivo e la relazione con gli altri. Il progetto si rivolge non soltanto alle persone con difficoltà neurologiche, ma anche ai loro caregiver, familiari, amici e a chiunque abbia voglia di cantare e condividere un’esperienza di gruppo, in un ambiente accogliente e inclusivo.

«Con il progetto AliAli abbiamo visto quanto il canto e la musica possano creare legami, regalare emozioni e offrire nuove occasioni di partecipazione anche a persone che convivono con importanti difficoltà. – sottolineano Lorella Zani e Luigina Stevenin, rispettivamente presidente e maestra del Coro AliAli – Vorremmo che questa opportunità fosse accessibile anche a chi vive nella Bassa Valle e che, proprio a causa della distanza, potrebbe avere maggiori difficoltà a raggiungere le attività organizzate ad Aosta. Il nostro desiderio è costruire un nuovo gruppo, aperto alle persone colpite da patologie neurologiche, ai loro familiari e a tutti coloro che vogliono condividere il piacere di cantare insieme».

Per informazioni sul progetto è possibile contattare il 324 6098740 oppure scrivere a aliceictus@gmail.com.