Cinofilia, a Pont si è disputata la prima prova del Campionato italiano Hoopers: ottime prestazioni dei binomi valdostani

PONT-SAINT-MARTIN (mes) Una giornata di sport, tecnica e passione per il mondo della cinofilia. Domenica scorsa, 1° novembre, il centro Dogs at Work di Pont-Saint-Martin ha ospitato la prima prova del Campionato italiano C.I.S. Hoopers 2026/2027, appuntamento che ha richiamato 32 concorrenti, impegnati complessivamente in 64 prove. La manifestazione ha proposto competizioni di alto livello, con la partecipazione anche di diversi atleti appartenenti alla nazionale italiana Hoopers C.I.S. In gara erano 8 binomi valdostani, che si sono distinti ottenendo risultati di rilievo nelle diverse categorie.

L’Hoopers è una disciplina che mette alla prova non solo l’agilità del cane, ma soprattutto la sua capacità di lavorare in sintonia con il conduttore anche a distanza. È una disciplina adatta a cani di diverse taglie, età e caratteristiche fisiche, perché privilegia coordinazione, concentrazione, collaborazione e sintonia tra cane e proprietario.

Nella categoria Starter, primo posto per Yuri Chabloz con Xena. Ottime prestazioni anche tra gli Junior: Nella Large, Walter Chenal con Jasmine ha conquistato il primo posto, ottenendo anche il passaggio alla categoria Senior. Seconda posizione per Paolo Percali con Nina. Nella Junior Small, successo per Deborah Collé con Chimera, che grazie al risultato ha conquistato il passaggio alla categoria Senior. Infine, nella Senior Large, secondo posto per Paolo Percali con Roxy. Le categorie della competizione, dalla più bassa alla più alta, erano Starter, Debuttanti, Junior, Senior e Big.

Un bilancio positivo per l’organizzatore Paolo Percali che ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Comune di Pont-Saint-Martin «per aver creduto nel progetto e per il grande supporto fornito», sottolineando l’importanza della collaborazione con l’Amministrazione comunale per la realizzazione dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento con il Campionato italiano Hoopers C.I.S. è fissato per domenica 8 agosto 2027 a Rhêmes-Notre-Dame, dove si svolgerà l’ultima prova della stagione.

Alessandra Merlo