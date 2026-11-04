Con la Patronale Arnad celebra gli 80 anni dalla ricostituzione

ARNAD (qdn) Sarà una festa patronale importante quella che si terrà sabato e domenica prossimi, 7 e 8 novembre, a Arnad. Nell’occasione verranno infatti celebrati gli 80 anni dalla rifondazione del Comune, che durante il regime fascista era stato unificato a quello di Verrès. L’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative al nuovo salone polivalente di La Keya che si apriranno sabato 7 novembre alle 9 con l’apertura dell’esposizione “Arnad: images et symboles d’une communautés”. Alle 17 il parroco don Ugo Nicco benedirà la struttura polivalente. Seguirà alle 17.15 una tavola rotonda moderata da Yvette Noro alla quale interverranno il giovane studioso di storia di Arnad Sébastien Joly (che traccerà il contesto storico della ricostituzione del Comune) e amministratori di oggi e di ieri: Luigi Deval (sindaco dal 1970 al 1977), Franco Challancin (sindaco dal 1978 al 1980), Angelo Joly e Alma Perruchon (vice sindaco e assessora dal 1980 al 1993), Filippo Deval (sindaco dal 1993 al 2007), Pierre Bonel (sindaco dal 2007 al 2022) e l’attuale primo cittadino Alexandre Bertolin. Porteranno la propria testimonianza anche alcuni storici dipendenti del Comune. La serata si concluderà con le premiazioni e un vin d’honneur.

Le celebrazioni per la festa patronale proseguiranno domenica 8 novembre con la Messa alle 10 nella chiesa di San Martino e, dalle 14, a La Keya, un pomeriggio rallegrato da una gara di torte (che devono essere consegnate dalle 13 alle 14), una castagnata, musica e attività per famiglie (insieme all’associazione VTT Arnad e il Gruppo Alpini), con la partecipazione della Filarmonica e dei Pifferi e Tamburi di Arnad. Alle 18 spazio al divertimento con uno spettacolo teatrale proposto dalla Compagnì dou Beufet.