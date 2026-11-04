Inaugurato il nuovo ponte di Pont Sec a Gressoney-Saint-Jean

GRESSONEY-SAINT-JEAN (qdn) E’ stato inaugurato sabato scorso, 24 ottobre, il nuovo ponte in località Trinò/Pont Sec, a Gressoney-Saint-Jean, realizzato per migliorare i collegamenti tra la strada regionale 44 e gli abitati posti sulla sinistra orografica del torrente Lys e garantire un attraversamento più funzionale e sicuro. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Renzo Testolin e gli assessori alle Opere pubbliche Davide Sapinet, ai Trasporti Luigi Bertschy e al Turismo Giulio Grosjacques, oltre al sindaco Mattia Alliod e ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale di Gressoney-Saint-Jean. Ne l l’ambito delle opere previste, oltre alla realizzazione del nuovo collegamento stradale, era stata pianificata la sistemazione idraulica del torrente e la riqualificazione dell’area circostante. I lavori hanno previsto l’allargamento dell’alveo del Lys, la rimozione dei vecchi guadi provvisori e la realizzazione di nuove difese spondali e scogliere. E’ stata inoltre sistemata la fermata dell’autobus lungo la Regionale 44, dotata di una pensilina in legno con copertura in lose. È stato installato pure un nuovo impianto di illuminazione pubblica a Led. L’intervento è costato 3,2 milioni di euro.