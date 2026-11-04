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LE CRESIME DEI RAGAZZI DELL’UNITÀ PARROCCHIALE DI ARNAD, ISSOGNE E VERRÈS

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Domenica scorsa, 25 ottobre, il vescovo monsignor Franco Lovignana ha celebrato a Verrès le Cresime dell’Unità parrocchiale di Arnad, Issogne e Verrès. Hanno ricevuto il sacramento Alessandro Bertoni, Alessia Cyprian, Amy Ansermé, Antonio Valleise, Astrid Anselmo, Cédric Ferré, Chanel Sarteur Bagnod, Charlène Creux, Claire Rossi, Désirée Cortese, Edoardo Perrone, Eleonora Cataldi, Federico Pinet, Gabriele Priod, Giordano Vaser, Ilenia Pinet, Jérémy Bosonin, Jérôme Pinet, Julie Pinet, Liam Janin, Lorenzo Brochet, Luisa Chiaberto, Marco Spagnolo, Flavio Spagnolo, Marlène Perrone, Mathias Hugonin, Matteo Dublanc, Nicole Janin, Olivier Gard, Rebecca Ferrari, Simone Calveri, Sophie Perruchon e Thierry Joly, preparati dai catechisti Gabriele Bernardini e Bruno Genestreti.

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