Dopo 44 anni di attività chiude lo storico Panificio Cargnino

ARNAD (qdn) Il profumo del pane appena sfornato è uno dei ricordi di bambini che non svaniscono mai. Suscita perciò una particolare nostalgia la chiusura di una vera istituzione come il Panificio Cargnino di Arnad, rinomato in particolare per il buonissimo pane nero e per i deliziosi grissini. Oggi, sabato 31 ottobre, è l’ultimo giorno di apertura per l’attività commerciale in località Arnad Le Vieux. «Abbiamo aperto 44 anni fa, prima in mezzo al paese, a Closé, e poi qui a Arnad Le Vieux, dove ci siamo trasferiti a partire dal mese di luglio del 1998. – racconta la titolare Donata Romaniello – Io da marzo sono in pensione e sono davvero stanca: è un mestiere faticoso, si lavora di notte, ed è sempre più difficile trovare personale, come dimostrano le recenti chiusure di altre panetterie in zona». Tra queste, il Panificio Chiavenuto a Carema, Juglair a Champdepraz, Chiaravelli a Valtournenche e, poco meno di un anno fa, il panificio di Gerardo Blasotta a Chez Fornelle proprio a Arnad, paese che si troverà ora senza un panificio, dopo essere stato per tanti anni un punto di riferimento per questo tipo di prodotti da forno. «Ci teniamo a ringraziare di cuore i numerosi e affezionati clienti che hanno frequentato in questi anni i nostri negozi di Arnad e Saint-Vincent e tutte le rivendite di pane che si sono rivolte a noi» conclude Donata Romaniello. Un ringraziamento che i clienti restituiscono a loro volta allo staff del Panificio Cargnino per l’ottimo pane che hanno potuto mettere in tavola in questi anni grazie a loro.