11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Bassa Valle

Laboratorio musicale a Fontainemore

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

FONTAINEMORE (qdn) Si intitola “Star per un giorno” il laboratorio musicale che si terrà sabato prossimo, 14 novembre, dalle 15 alle 18, al Centro Visitatori della Riserva Naturale del Mont Mars a Fontainemore. I bambini che abbiano voglia di mettere in mostra il proprio talento cantando, ballando o raccontando barzellette hanno l’occasione per farlo. E’ richiesto un contributo di 5 euro a partecipante, comprensivo della merenda.

Leggi anche

Bassa Valle

Le celebrazioni del 4 Novembre Il programma

VERRÈS (qdn) Il Comune di Verrès, in collaborazione con il Gruppo Alpini, organizza oggi, sabato 7 novembre, la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il ritrovo è…

Bassa Valle

Tre serate sul benessere naturale

PONT-SAINT-MARTIN (qdn) L’Amministrazione comunale e la Biblioteca di Pont-Saint-Martin proseguono la stagione di attività culturali e formative promuovendo un ciclo di incontri divulgativi ed esperienziali condotto dall’esperta in tecniche erboristiche…