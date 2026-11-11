FONTAINEMORE (qdn) Si intitola “Star per un giorno” il laboratorio musicale che si terrà sabato prossimo, 14 novembre, dalle 15 alle 18, al Centro Visitatori della Riserva Naturale del Mont Mars a Fontainemore. I bambini che abbiano voglia di mettere in mostra il proprio talento cantando, ballando o raccontando barzellette hanno l’occasione per farlo. E’ richiesto un contributo di 5 euro a partecipante, comprensivo della merenda.
Laboratorio musicale a Fontainemore
Redazione · Pubblicato il
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