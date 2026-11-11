Le celebrazioni del 4 Novembre Il programma

VERRÈS (qdn) Il Comune di Verrès, in collaborazione con il Gruppo Alpini, organizza oggi, sabato 7 novembre, la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il ritrovo è fissato per le 10 in piazza Emile Chanoux. Da lì parte il corteo, preceduto dalla Filarmonica di Verrès, che raggiunge piazza XXV Aprile per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alle 11.30 si tiene la cerimonia di consegna degli attestati di maturità civica ai neo diciottenni della classe 2008. L’intera cerimonia è accompagnata dalle note della Filarmonica di Verrès.

A Champdepraz l’Amministrazione comunale – in collaborazione con il Gruppo Alpini, i Paracadutisti e la Filarmonica – organizza la commemorazione sempre oggi, sabato 7 novembre. Il programma si apre in località Capoluogo alle 18 con la celebrazione della Messa, seguita alle 18.30 dalla deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre e dai discorsi di commemorazione. La serata prosegue poi in località La Fabrique dove alle 18.45 è prevista la deposizione di un omaggio floreale al Monumento agli Alpini e ai Paracadutisti. A seguire l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, offre un aperitivo. Alle 20.30 è in programma la cena conviviale al Bar Brenve di Issogne, con bagna cauda al costo di 30 euro a persona oppure pizza a scelta (prenotazione al 338 2900510).