Snowfarming: un anello di sci di fondo a Gressoney-La-Trinité aperto a partire da oggi, sabato

GRESSONEY-LA-TRINITÉ (qdn) Anche quest’anno, grazie allo “snowfarming”, la stagione dello sci di fondo a Gressoney-La-Trinité comincia a novembre. Un anello di circa 1 chilometro apre già da oggi, sabato 7, in località Collete’sand.

La tecnica dello “snowfarming” – avviata sperimentalmente a Gressoney-La-Trinité e a Bionaz fin dal 2022 – permette di conservare sotto speciali teloni termici isolanti la neve prodotta appositamente nel corso dell’inverno precedente.

«Quest’anno il caldo anomalo non ci ha aiutati. – ammette il sindaco di Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod – Abbiamo perso un po’ più della metà della neve che era stata stoccata, mentre negli anni scorsi la quota sciolta era di circa il 35 per cento. Avendone prodotta di più, però, la parte ancora utilizzabile era all’incirca pari a quella del 2025».

Per la precisione erano stati prodotti 8mila metri cubi di neve il caldo estivo ne ha risparmiati circa 3.700. Il “mucchio” rimanente è stato così sufficiente a tracciare un anello – spesso 50 centimetri e largo 6 metri – il cui utilizzo sarà prioritariamente dedicato agli allenamenti di sci club e atleti ma che, per il resto del tempo, sarà liberamente accessibile a tutti, tutti i giorni (condizioni meteorologiche permettendo). Ne è anche stata realizzata una nuova cartellonistica.

«Oltre all’Amministrazione comunale, che si proroga nel portare avanti questo progetto, è giusto ringraziare anche i volontari, sia amministratori che maestri di sci di fondo, che volontariamente hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per supportarci e dare una mano» conclude il sindaco Alessandro Girod.