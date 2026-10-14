14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Corso gratis di patois a Champdepraz

Redazione Pubblicato il

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CHAMPDEPRAZ (qdn) Il Brel e la Biblioteca di Champdepraz propongono un corso gratuito di patois, in presenza (nella saletta di La Fabrique, il mercoledì dalle 20 alle 22) o on line, per tutti coloro che desiderano avvicinarsi o approfondire la conoscenza del francoprovenzale. Le iscrizioni scadono lunedì 12 ottobre. Informazioni e adesioni al 338 4933530.

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