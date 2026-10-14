CHAMPDEPRAZ (qdn) Il Brel e la Biblioteca di Champdepraz propongono un corso gratuito di patois, in presenza (nella saletta di La Fabrique, il mercoledì dalle 20 alle 22) o on line, per tutti coloro che desiderano avvicinarsi o approfondire la conoscenza del francoprovenzale. Le iscrizioni scadono lunedì 12 ottobre. Informazioni e adesioni al 338 4933530.
Corso gratis di patois a Champdepraz
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Bassa Valle
Maratona musicale per i 50 anni della Banda
DONNAS (qdn) Una maratona musicale tra gli stili jazz, pop e rock con protagonisti gruppi e band del territorio. È “Concert Donnas 50”, la serata organizzata dalla Banda musicale di…
Bassa Valle
Hône, al via i lavori di risanamento del ponte sulla Dora
HÔNE (fci) Dalle 10 di lunedì 5 ottobre sarà chiuso al transito il tratto della strada regionale 2 di Champorcher in corrispondenza del ponte sulla Dora Baltea, in via Aosta,…
Bassa Valle
“Volti, Sguardi, Emozioni”
DONNAS (fci) “Volti, Sguardi, Emozioni”: alla Biblioteca comprensoriale la mostra di Dennis Bondon da lunedì 5 a venerdì 30 ottobre nel salone della Biblioteca comprensoriale di Donnas in piazza XXV…