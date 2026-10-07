DONNAS (fci) “Volti, Sguardi, Emozioni”: alla Biblioteca comprensoriale la mostra di Dennis Bondon da lunedì 5 a venerdì 30 ottobre nel salone della Biblioteca comprensoriale di Donnas in piazza XXV Aprile.

Ritratti che raccontano storie che le parole non riescono a dire: i volti come mappe di vita, gli sguardi come racconti.

Un’esposizione di ritratti intensi e coloratissimi: il sorriso rugoso di un’anziana donna vietnamita con il cappello a cono e la sua tazza di tè, e l’iconico volto di Frida Kahlo con la corona di fiori rossi.

Come recita la presentazione della mostra stessa, sono “Ritratti che raccontano persone, storie e ciò che spesso le parole non riescono a dire”.

La mostra sarà aperta al pubblico negli orari di apertura della biblioteca.