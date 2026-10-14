Maratona musicale per i 50 anni della Banda

DONNAS (qdn) Una maratona musicale tra gli stili jazz, pop e rock con protagonisti gruppi e band del territorio. È “Concert Donnas 50”, la serata organizzata dalla Banda musicale di Donnas nell’ambito delle iniziative per i suoi 50 anni di fondazione, sostenute dal Consiglio Valle. L’appuntamento è per oggi, sabato 10 ottobre, dalle 17.30, al salone Bec Renon di Donnas. Sul palco si alternano quattro formazioni musicali: Atipic Jazz Ensemble, Beck’s Renon, Indigo e Modern Fanfara, in un viaggio tra generi e sonorità differenti, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e, in particolare, i giovani. E’, inoltre, possibile cenare con i piatti in stile fast food preparati dalla Pro Loco. “Concert Donnas 50” nasce infatti con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica, valorizzando le realtà musicali del territorio. Un’occasione per conoscere gruppi e formazioni differenti, ma anche per rafforzare la collaborazione tra le associazioni locali.

I festeggiamenti per il 50esimo anniversario della Banda musicale di Donnas proseguiranno nel mese di novembre con “Quando la banda passò”, il tesseramento itinerante per le vie del paese accompagnato da momenti di intrattenimento musicale. Gli eventi si concluderanno a dicembre con un concerto che riunirà tutti gli ex musici della Banda, per festeggiare insieme mezzo secolo di musica, partecipazione e vita associativa.