Festa dei donatori Avis a Hône. Consegnate le benemerenze

HÔNE (qdn) Si è tenuta sabato scorso, 24 ottobre, nel salone polivalente di Hône, la Festa del Donatore dell’Avis Pont-Saint-Martin. Prima della cena – a cui hanno partecipato 125 persone con ospite il presidente dell’Avis di San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, Fabrizio Dolino – si è tenuta la consegna delle benemerenze. Distintivo in rame (8 donazioni): Elisa Balagna, Davide Bonin, Valerio Bordet, Paolo Maria Caielli, Stefano Chanoux, Giorgia Donini, Elisa Fabiole, Martina Fortunata Ghirardo, Sokol Gjonaj, Michele Papagni, Barbara Ruggeri, Sara Sarteur Bagnod, Andrea Vacchiero. Distintivo in argento (16 donazioni): Patrick Alliod, Stefano Arnodo, Denis Bosonetto, Alberto Bosonin, Vito Colosimo, Ivan Comiotto, Maria Laura Rosa Giacobino, Stefano Lazier, Samanta Desirée Cristina Lo Valvo, Alex Marchesi, Luca Nicolino, Aurora Sorvillo, Gabriele Stevenin, Daniela Taibi, Manuela Tonin, Didier Trèves, Claudia Francesca Turchi, Donatella Vuillermoz. Distintivo in argento dorato (36 donazioni): Luciano Baruffato, Mario Curti, Valeria Dalbard, Marinella Gamba, Emanuela Lazier, Othmar Angelo Malluquin, Frédéric Jacques Paul Nègre, Stefano Ponte, Maurizio Rial, Nadia Stevenin. Distintivo in oro (50 donazioni): Nikhy Andreella, Giovanni Baraldini Viganò, Massimo Cecchini, Marta Foscale, Alessandro Giuseppe Garavet, Evaristo Giovanetto, Livia Mangaretto, Martine Peretto. Distintivo in oro con rubino (75 donazioni): Angelo Campochiaro, Maurizio Cesaro, Marco Dalbard, Andrea De Meo, Enea Fogliato, Alessandro Jans, Sandrino Pinet, Francesco Praticò.