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La Cantoria di Verrès a Gubbio da don Giuseppe Ganassin

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: La Cantoria parrocchiale di Verrès domenica a Gubbio con, al centro, l’amatissimo ex parroco del paese don Giuseppe Ganassin, ora rettore della Basilica di Sant’Ubaldo nella cittadina umbra
La Cantoria parrocchiale di Verrès domenica a Gubbio con, al centro, l’amatissimo ex parroco del paese don Giuseppe Ganassin, ora rettore della Basilica di Sant’Ubaldo nella cittadina umbra
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VERRÈS (qdn) La Cantoria verreziese è andata in pellegrinaggio a Gubbio animando domenica scorsa, 4 ottobre, la celebrazione eucaristica solenne delle 11 nella Basilica di Sant’Ubaldo sul monte Ingino. A tutt’oggi La Basilica è retta dai Canonici Regolari Lateranensi e ha, come Rettore, l’ex parroco di Verrès don Giuseppe Ganassin coadiuvato da don Pietro Benozzi. Entrambi, con la loro ben nota affabilità, hanno donato a tutta la comitiva le massime, apprezzate attenzioni, dall’arrivo del venerdì alla partenza della domenica. Don Giuseppe, al termine della Messa solenne, ha presentato la cantoria, che ha raccolto unanimi, rilevanti plausi e ha fatto partecipi tutti i numerosi presenti, della sua pluriennale esperienza come Priore e Parroco della Parrocchia di Verrès che ha sede nella millenaria Collegiata di Saint Gilles, menzionando che anche don Pietro Benozzi ha svolto il suo ministero per un paio d’anni nella comunità verreziese, lasciando un benvoluto ricordo.

L’evento ha aggregato i membri della Cantoria verreziese, collaboratrici e collaboratori delle diverse attività parrocchiali, rafforzando la coesione e lo spirito di servizio oltre a permettere di rinnovare il legame di fede e memoria con don Giuseppe e don Pietro, che hanno svolto in passato un significativo ministero pastorale a Verrès.

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