VERRÈS (qdn) Si è rinnovata lunedì scorso, 9 novembre, la tradizione della Fiera del bestiame a Verrès. Nel piazzale Grand Roc sono stati esposti circa 30 capi bovini, oltre ad alcune capre. L’Arev – Association Régionale Eléveurs Valdôtains ha proposto animazioni per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria (foto) che hanno poi votato la mucca più bella: Tigresse di Ivan Heresaz. «Il nostro intento è di continuare a mantenere questa bella tradizione della Fiera autunnale del bestiame» sottolinea il sindaco di Verrès Alessandro Giovenzi.