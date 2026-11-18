DONNAS (qdn) La Biblioteca comprensoriale di Donnas festeggia i suoi 40 anni con una serie di iniziative da mercoledì prossimo, 18 novembre, a sabato 21. La Biblioteca venne aperta il 6 novembre 1986 nei locali al piano terra delle scuole elementari, ospitate nell’edificio monumentale voluto nel 1894 da Federico Selve; nel 2006 è stata trasferita al primo piano del palazzo a fianco, sede dell’asilo, e ha accresciuto i suoi spazi, potenziato i servizi e ne ha offerti di nuovi. L’amore per la lettura ha radici profonde a Donnas: già nel 1875, su sollecitazione dell’ispettore scolastico, era nata la Biblioteca Pedagogica-Popolare-Circolante e il 3 ottobre 1952 aveva aperto il Centro di lettura e di formazione. Nel 1954 la Presidenza della Giunta regionale aveva donato alcuni testi in francese per incrementare quel fondo librario che oggi conta più di 30mila documenti e si divide tra libri per adulti, per bambini e ragazzi (anche con i fumetti e le letture consigliate da “Nati per leggere”), fondo valdostano, riviste e Dvd.

La Biblioteca, che fa parte del Sistema Bibliotecario Valdostano, ha una commissione per l’organizzazione delle tante attività culturali; ne sono stati presidenti Teresa Charles, Ada Follioley, Elio Reinotti, Ilda Dalle, Maurizio Pitti e, dal 2020, Donatella Vuillermoz. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi bibliotecari: Francoise Yeuillaz, Stefanina Vigna, Marina Zappa e attualmente Fulvio Vergnani e Maria Rosa Vivaldo. Radicata nel proprio territorio, la Biblioteca accoglie un gruppo di ricerca che periodicamente pubblica delle monografie su lingua a tradizioni, come il volume “Dounah lou patoué, la dzen, lé travai, le pós” già segnalato dal premio René Willien. L’attività culturale si articola fra presentazioni di libri, incontri e conferenze, spettacoli, corsi, esposizioni. La Biblioteca, seguendo la vocazione del Comune, conserva un fondo speciale di manuali tecnici sulla viticoltura e l’enologia nonché una raccolta di testi sulle fiabe di tutto il mondo.

Per celebrare l’anniversario, la sede di piazza XXV aprile ospita il seguente calendario di attività gratuite (quelle rivolte ai ragazzi sono realizzate anche con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Mercoledì 18 novembre dalle 17.15 alle 18.15 “Rattoppè Canto”, ventriloquia e pupazzi dispettosi con Paola Lombardo e Mario Cosco. Dalle 18.30 alle 20 Enzo Bologna e le danze popolari. Dalle 20 alle 20.30 si terranno i discorsi ufficiali seguiti alle 20.30 dalle “Musiche tra piccole luci” a cura dell’Associazione culturale Artistica “Marco Ghiringhello”. Dalle 21.30 23 seguirà l’attività “Segnalibro goloso”.

Giovedì 19 novembre dalle 20.30 alle 23 Cinema psico-filo. Un film a sorpresa a tema “Cambiare lo sguardo sul mondo”.

Venerdì 20 novembre dalle 17.30 alle 20.30 La biblioteca si fa musica. “Suoni, ritmo e voci” (Quando i libri incontrano il ritmo). Gruppi giovanili si alternano in vari generi musicali.

Sabato 21 novembre dalle 10 alle 11.30 incontro di promozione della lettura per bambini dagli 0 ai 6 anni e le loro famiglie con i volontari di “Nati per leggere”.