ARNAD (qdn) «La Statale 26, nel tratto tra Hône e Arnad, è ora interessata da 2 cantieri a senso unico alternato: il primo si protrarrà fino a venerdì 18 dicembre mentre il secondo, iniziato lunedì 2 novembre, prevede la rimozione del senso unico alternato, imprevisti e meteo permettendo, entro venerdì 4 dicembre». Lo ha detto il presidente della Regione Aurelio Marguerettaz rispondendo giovedì scorso, 12 novembre, in Consiglio Valle, a un’interrogazione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. «È’ già stata data disponibilità all’impiego di movieri durante le festa dell’8 dicembre, qualora le lavorazioni dovessero allungarsi. – ha proseguito Aurelio Marguerettaz – Dopo la pausa di fine anno, i lavori riprenderanno lunedì 11 gennaio con l’allestimento di altri 2 cantieri destinati a proseguire fino all’estate e ulteriori lavori di completamento fino ad ottobre 2027. Questi ultimi riguardano la pavimentazione stradale e la segnaletica e interferiranno sporadicamente con la viabilità. Sull’autostrada, invece, il cantiere sul ponte di Arnad, per l’adeguamento delle barriere di sicurezza, dovrebbe concludersi venerdì 27 novembre per quanto riguarda la carreggiata sud. Gli interventi riprenderanno nel 2027 sulla carreggiata nord, in coincidenza con la sospensione della circolazione ferroviaria, con conclusione prevista entro novembre».