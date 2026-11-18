CHAMPDEPRAZ (qdn) La Biblioteca di Champdepraz propone per venerdì prossimo, 20 novembre, alle 20.30, un incontro con Lorenzo Targhetta, autore del libro “Aeterna – Il risveglio del Veritas anomalo”, che intreccia esperienze di vita, resilienza, mistero e fantasia. Sarà un’occasione speciale per incontrare l’autore, ascoltare la sua esperienza, conoscere il mondo di “Aeterna” e condividere un momento di cultura, emozione e riflessione. La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali del Lo Pan-Duo (voce e percussioni) e si concluderà con un momento conviviale e un rinfresco.