CHAMPDEPRAZ (qdn) La Biblioteca di Champdepraz propone per venerdì prossimo, 20 novembre, alle 20.30, un incontro con Lorenzo Targhetta, autore del libro “Aeterna – Il risveglio del Veritas anomalo”, che intreccia esperienze di vita, resilienza, mistero e fantasia. Sarà un’occasione speciale per incontrare l’autore, ascoltare la sua esperienza, conoscere il mondo di “Aeterna” e condividere un momento di cultura, emozione e riflessione. La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali del Lo Pan-Duo (voce e percussioni) e si concluderà con un momento conviviale e un rinfresco.
Presenta il suo libro “Aeterna”
Lorenzo Targhetta a Champdepraz
Redazione · Pubblicato il
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