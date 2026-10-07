I corsi autunnali della Biblioteca comprensoriale di Donnas

DONNAS (fci) Iniziano i corsi autunnali proposti dalla Biblioteca comprensoriale di Donnas: ecco il calendario con tutte le scadenze.
Dal disegno alla chitarra, dal patchwork alla finanza, iscrizioni entro ottobre e novembre, quattro proposte tra arte, musica, creatività ed educazione finanziaria.
Il programma dettagliato: «Disegno-Prospettiva e paesaggio» (secondo corso) approfondimento sulla prospettiva e sul paesaggio.
Docente Christian Verraz, durata 5 lezioni e iscrizioni entro martedì 27 ottobre.
Corso di chitarra, lezioni individuali a cadenza quindicinale.
Docente Jean Paul Agnesod, Iscrizioni entro lunedì 12 ottobre.
Patchwork corso di cucito creativo per imparare a comporre stoffe e colori.
Durata 4 incontri, iscrizioni entro venerdì 9 ottobre.
Infine Investire bene per imparare a gestire al meglio risparmi e investimenti.
Docente Andrea Fabbris, 4 lezioni, iscrizioni entro venerdì 6 novembre.
Per info e iscrizioni: Biblioteca comprensoriale di Donnas, telefono 0125 806508.