7 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 21:20

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I corsi autunnali della Biblioteca comprensoriale di Donnas

Redazione Pubblicato il

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DONNAS (fci) Iniziano i corsi autunnali proposti dalla Biblioteca comprensoriale di Donnas: ecco il calendario con tutte le scadenze.

Dal disegno alla chitarra, dal patchwork alla finanza, iscrizioni entro ottobre e novembre, quattro proposte tra arte, musica, creatività ed educazione finanziaria.

Il programma dettagliato: «Disegno-Prospettiva e paesaggio» (secondo corso) approfondimento sulla prospettiva e sul paesaggio.

Docente Christian Verraz, durata 5 lezioni e iscrizioni entro martedì 27 ottobre.

Corso di chitarra, lezioni individuali a cadenza quindicinale.

Docente Jean Paul Agnesod, Iscrizioni entro lunedì 12 ottobre.

Patchwork corso di cucito creativo per imparare a comporre stoffe e colori.

Durata 4 incontri, iscrizioni entro venerdì 9 ottobre.

Infine Investire bene per imparare a gestire al meglio risparmi e investimenti.

Docente Andrea Fabbris, 4 lezioni, iscrizioni entro venerdì 6 novembre.

Per info e iscrizioni: Biblioteca comprensoriale di Donnas, telefono 0125 806508.

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